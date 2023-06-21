Фильм Полански "Дворец" с Александром Петровым выйдет в России 23 ноября

В фильме снялись Микки Рурк, Фанни Ардан, Оливер Мазуччи

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Новый фильм режиссера Романа Полански "Дворец" (The Palace), одну из ролей в котором исполнил российский актер Александр Петров, выйдет в РФ 23 ноября. Презентация картины прошла на форуме "Российский кинобизнес. Летний выпуск" в среду, передает корреспондент ТАСС.

"Программа Венецианского фестиваля еще не объявлена, но уже известно, что мировая премьера фильма состоится именно там, это будет в сентябре. Наш прокат состоится немного позже, это будет 23 ноября. Лауреат премии "Оскар", скандально известный Роман Полански, наверное, не нуждается в представлении", - сказал представитель кинопрокатной компании "Про: взгляд" Антон Нехорошев.

В фильме снялись Микки Рурк, Фанни Ардан, Оливер Мазуччи. Одну из ролей в картине также исполнил российский актер Александр Петров.

"Наверное, я везунчик, что попал в кино к Роману Полански. Одним из моих любимых фильмов всегда был его "Пианист". <…> Полански относится к кино как к чуду", - сказал актер.

Информацию о своем персонаже Петрова раскрывать не стал. При этом он отметил, что подход французского постановщика на съемочной площадке напомнил ему российского режиссера Леонида Хейфеца.

Новый фильм Полански - это черная комедия, действие которой происходит в отеле Гштаад в швейцарских Альпах. Как ранее сообщал журнал Variety, бюджет проекта составляет $17,8 млн.

Роман Полански - французский режиссер. Снял такие фильмы, как "Нож в воде" (Noz w wodzie, 1962), "Тупик" (Cul-de-Sac, 1966), "Ребенок Розмари" (Rosemary's baby, 1968), "Китайский квартал" (Chinatown, 1974). В 2003 году он был награжден премией "Оскар" за лучшую режиссерскую работу - ленту "Пианист" (The Pianist, 2002).