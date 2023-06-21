На конкурсе имени Чайковского начали выступления на духовых инструментах

Всего соревнуются 96 музыкантов-духовиков из 11 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Самая многочисленная группа участников ХVII Международного конкурса имени Петра Чайковского - 96 музыкантов-духовиков - начала в среду выступления на петербургских площадках смотра. Это разделенные на две группы исполнители на медных и деревянных духовых инструментах из 11 стран.

"Из 48 участников в каждой из этих групп в финал будет допущено лишь по 6 конкурсантов, что дает представление о том, насколько напряженной будет борьба. Участники третьего тура выступят в Концертном зале Мариинки с симфоническим оркестром театра", - сказали корреспонденту ТАСС в пресс-центре конкурса. Там напомнили, что исполнители на медных и деревянных духовых инструментах впервые были включены в число участников конкурса имени Чайковского в 2019 году.

Согласно жеребьевке, первые номера в обеих группах достались конкурсантам из Китая - флейтистке Ху Мэнгэ и валторнисту Жэнь Цзымину. Музыканты из этой страны наряду с российскими участниками очень внушительно представлены в обеих группах: в списке исполнителей на медных - 17 артистов из КНР, а среди исполнителей на деревянных - 15.

География соревнующихся духовиков охватывает страны Европы, Азии, Северной, Центральной и Южной Америки. На первом туре выступят представители Белоруссии, Венесуэлы, Италии, Казахстана, Канады, Коста-Рики, Молдавии, Франции, Южной Кореи. Их выступления проходят в Академической капелле Санкт-Петербурга и в концертном зале в Репино - новой площадке Мариинского театра.