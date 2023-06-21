В Архангельске на выставке к 130-летию сказителя Шергина покажут ранее неизвестные работы

Среди них рукописная книжица "Сон Богородицы" из частной коллекции Виктора Смирнова

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июня. /ТАСС/. В Архангельске в музее Степана Писахова в среду открыли выставку "Поклон Борису Шергину" к 130-летию со дня рождения этого сказителя и художника. Как рассказала ТАСС заведующая музеем, куратор выставки Наталья Козлова, некоторые экспонаты представлены впервые.

"Выставка к 130-летию со дня рождения, и к 50-летию со дня ухода писателя, сказителя, исследователя, собирателя народной культуры, предметов народного искусства Бориса Шергина, нашего земляка. Потому очень важно и дорого, что эта выставка на нашей земле проходит, несмотря на то, что Шергин - писатель всероссийского масштаба, он для архангелогородцев ближе и роднее, чем для питерцев и москвичей, хотя большую часть жизни он проживал в Москве, а основная часть его наследия сосредоточена в Санкт-Петербурге", - сказала Козлова.

Впервые показана рукописная книжица "Сон Богородицы" из частной коллекции Виктора Смирнова (Санкт-Петербург). Шергин сделал этот апокриф для директора института детского чтения и своей подруги Анны Покровской в подарок. У экспертов впервые появится возможность сравнить апокриф, авторство которого известно, с двумя рисунками "Вид Великопоженской пустыни, иже на Пижме реце" (реке Пижме) и "Протопоп Аввакум в земляной тюрьме наг сидя" из собрания Государственного литературного музея (Москва). В коллекции они значатся написанными неизвестным автором, но специалисты из Сыктывкара и Петербурга считают, что их написал Шергин.

Впервые будут показаны дневник Шергина 1944 года и документы из собрания Института русской литературы РАН "Пушкинский дом" (Санкт-Петербург).

Борис Шергин (1893-1973) - писатель, фольклорист, публицист и художник, известный историями из жизни поморов.

Собиратель и хранитель искусства Севера

Шергин окончил Строгановское центральное художественно-промышленное училище, работал как художник-реставратор, внес вклад в возрождение северных промыслов, в том числе холмогорской резьбы по кости. "Очень интересный предмет из коллекции краеведческого музея, - показала Козлова. - Это нож для резки бумаги, сделанный из кости, нанесен прекрасный рисунок на рукоятку по эскизу Шергина: охотник на медведей".

В рамках проекта пройдет также выставка рисунков юных художников по итогам конкурса "Чаще смотри на Север", а также выставка "Митина любовь. Анимация" с показом мультипликационного фильма. "Режиссер, художник-аниматор Светлана Филиппова создала удивительный мультфильм "Митина любовь" по одной из былей Шергина в своеобразной технике наивного искусства, опираясь на рекламные плакаты начала ХХ века", - пояснила куратор выставки.

Выставка "Поклон Борису Шергину" будет работать до конца 2023 года, в ее рамках планируется проведение мастер-классов и конференций о творчестве и наследии писателя.