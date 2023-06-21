В Архангельске открылся Фестиваль уличных театров

На открытии выступил танцующий Оркестр волынщиков Москвы

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июня. /ТАСС/. XXIX Фестиваль уличных театров открылся в среду в Архангельске выступлением единственного в мире танцующего Оркестра волынщиков Москвы. Как сообщила ТАСС заместитель художественного руководителя Архангельского молодежного театра Анастасия Панова-Малевинская, в этот раз в фестивале примет участие максимальное за все годы число коллективов - 25.

"В этом году фестиваль в третий раз проходит в формате всероссийского. Но он этого он стал даже более разнообразным. В этом году у нас 25 участников: 19 театров из других городов и 6 архангельских. Это рекорд для нас, - сказала Панова-Малевинская. - В первой части фестиваля за музыку будет отвечать Оркестр волынщиков Москвы".

Фестивальные площадки рассредоточены по центру города, в основном в районе Набережной Северной Двины и на пляже, где получаются амфитеатры, и зрителям удобно смотреть выступления. В программе как масштабные выступления больших коллективов, так и индивидуальные выходы уличных артистов.

Театр-улица "Ларамбла" из Ростова-на-Дону будет водить по улицам спектакль-прогулку "Горожане". Независимая театральная компания Федора Елютина "Импрессарио" пригласит желающих на "Большую рыбалку" - это аудиоспектакль у реки.

Театр "Эскизы в пространстве" везет шоу "Мур-мур Байконур" о космонавте, который путешествует по снам. Уличный "Мутум-театр" из Москвы покажет театральную клоунаду "Хармсианский человек" - представление о жизни двух творцов, да Винчи и Хармса. Vokrug из Санкт-Петербурга сыграет интерактивный космический спектакль-перформанс "Лунь". В этот раз в программе несколько цирковых шоу.

Закроет фестиваль 25 июня коллектив DEREVO laboratorium Антона Адасинского. Он представит в Архангельске танцевальный спектакль по мотивам картин Босха "Евангелие от Иеронима".

Деловая программа

Во время фестиваля проходит деловая программа "Новые кочевники". В нее войдут лекции, круглые столы и мастер-классы, посвященные развитию театрального уличного искусства, по четырем направлениям: продюсерско-менеджерское, прикладное, режиссерско-постановочное и актерское.

"На деловую программу к нам приехали 30 человек из разных городов нашей страны, самые дальние точки в этом году - это Хабаровск, Томск и Петропавловск-Камчатский", - сказала представительница организаторов.

Фестиваль уличных театров в Архангельске - старейший в России, проводится с 1990 года.

XXIX Фестиваль уличных театров проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, министерства культуры Архангельской области, АО "Финансовая корпорация Уралсиб", Фонда поддержки национальной премии "Гражданская инициатива", группы компаний "Титан" и АО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат".