События первых дней конкурса им. Чайковского собрали более 6 млн просмотров

Как сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, это в шесть раз больше, чем во время начала мероприятия в 2019 году

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 6 млн просмотров собрали события первых дней XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Об этом в среду сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Более 6 млн просмотров собрали события первых дней нашего XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Это в шесть раз больше, чем во время начала мероприятия в 2019 году", - написала министр в своем Telegram-канале.

Любимова также отметила, что конкурс смотрят не только в России, но и в зарубежных странах - Китае, Белоруссии, Казахстане, Германии, Таиланде, Франции, Турции, США, Литве, Израиле, Латвии, Японии и других.

О конкурсе

Международный конкурс имени П. И. Чайковского - крупнейшее событие в мире классической музыки, он проводится раз в четыре года. За свою историю конкурс открыл миру имена многих выдающихся исполнителей.

Первый конкурс состоялся в 1958 году по двум специальностям - "фортепиано" и "скрипка". В 1962 году к ним была добавлена специальность "виолончель". Категория "сольное пение" появилась на третьем конкурсе в 1966 году. В 2011 году конкурс впервые прошел в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.