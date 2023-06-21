В Сочи на форуме Леонида Агутина подведут итоги конкурса авторской песни "ДАР"

Мероприятие пройдет с 1 по 11 июля

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Финал первого Всероссийского конкурса авторской песни "ДАР" среди поэтов-песенников от 13 до 19 лет пройдет в рамках четвертого музыкального образовательного форума Леонида Агутина Aguteens music forum на Красной Поляне в Сочи. Об этом ТАСС в среду рассказали в оргкомитете форума.

На форуме в Сочи с 1 по 11 июля более 3 тыс. детей и подростков со всей России будут обучаться творческим специальностям у звезд и профессионалов шоу-бизнеса. На площадке форума выступят Леонид Агутин, Лариса Долина, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Uma2rman, Тутта Ларсен, MIA BOYKA, Стас Ярушин и другие.

"Важным событием форума станет финал Всероссийского конкурса авторской песни "ДАР", который с марта проводил отбор работ юных сонграйтеров от 13 до 19 лет. Финалисты "ДАРа" выступят на итоговом концерте в Сочи, трансляция которого пройдет на телеканале НТВ. Лучшие песни попадут в эфир ГМП Радио", - говорится в сообщении.

Организаторы уточнили, что платформа "Студио" и стриминговый сервис "Звук" учредили на конкурсе собственную номинацию, победитель которой получит возможность использовать концертную площадку для сольного выступления. Оргкомитет также уточнил ТАСС, что конкурс юных авторов текстов песен в России проводится впервые.

Помимо основной образовательной программы, участников ждет звездный лекторий с телеведущей Туттой Ларсен, певицей MIA BOYKA, медиаменеджером и организатором VK-fest Константином Сидорковым, руководителем чемпионата творческих компетенций ArtMasters Бориславом Володиным, президентом "ГПМ Радио" Юрием Костиным. CHEBANOV и Сосо Павлиашвили дадут сольные концерты на площадке форума, а Лариса Долина представит большое шоу вместе с преподавателями и учениками своей музыкальной академии. Стритарт-художник Покрас Лампас оформит Большую лестницу и площадь форума. Еще часть звездных гостей форума появится в жюри конкурсов. Среди них - Нюша, джазовая певица Этери Бериашвили, экс-солистка и продюсер дуэта "#2Маши" Маша Шейх.

Aguteens music forum ежегодно открывает возможности приобщения к культурным ценностям для жителей всех регионов страны. Программа форума включает в себя 22 образовательных трека для детей, родителей и преподавателей. В рамках форума участники пройдут интенсивное обучение с наставниками, мастер-классы и тренинги. Юные таланты покажут свои навыки в вокальном и танцевальном конкурсах, по итогам которых победителям вручат награды.