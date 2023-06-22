В Санкт-Петербурге умер композитор Вячеслав Наговицын

Он был одним из последних учеников Дмитрия Шостаковича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Композитор и музыкальный педагог, заслуженный деятель искусств России Вячеслав Наговицын умер в Петербурге на 84-м году жизни, сообщается на сайте Санкт-Петербургской консерватории имени Николая Римского-Корсакова.

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 20 июня 2023 года скончался профессор кафедры теории музыки Вячеслав Лаврентьевич Наговицын", - говорится в сообщении.

Вячеслав Наговицын окончил Ленинградскую консерваторию (1963) по классам скрипки Михаила Белякова композиции Виктора Волошинова и Вадима Салманова. В 1964-1966 годах он учился в аспирантуре у Дмитрия Шостаковича, которому затем посвятил свой скрипичный концерт (1968). По рекомендации Шостаковича был принят в Союз композиторов СССР (1964).

Композитор является автором симфонического этюда "Отражения" (к столетию Шостаковича), а также камерных, фортепианных и вокальных произведений. Им завершены и оркестрованы неоконченные оперы Модеста Мусоргского "Женитьба" (1991, по заказу Мариинского театра) и "Саламбо".

Прощание состоится в пятницу, 23 июня, в 12:30 в Малом зале крематория (Шафировский пр., 12). Автобус от здания консерватории (ул. Глинки, 2) отправится в 11:15.