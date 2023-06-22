В РНБ откроется выставка к 100-летию первой публикации повести Грина "Алые паруса"

Экспозицию можно будет посетить до конца августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Российская национальная библиотека откроет в четверг в Новом здании выставку, посвященную 100-летию первой публикации самого знаменитого произведения Александра Грина - повести "Алые паруса".

"В экспозиции будет представлено первое издание повести, вышедшей в 1923 году в петроградском частном издательстве Льва Френкеля. Посетители смогут познакомиться с историей создания и прототипами произведения. Среди экспонатов - публикация отрывка повести, главы "Грэй", в газете "Вечерний телеграф" (1922), редкие прижизненные издания автора, одно из которых вышло в 1934 году с гравюрами Владимира Козлинского", - рассказали в пресс-службе.

Повесть создавалась Грином в 1916-1922 годах. "Алые паруса" издавались и в военное время. Так, посетители увидят книгу 1944 года, выпущенную Военмориздатом, а также листовку для литературно-музыкальной композиции по "Алым парусам" от 14 апреля 1945 года.

Экспозиция откроется накануне традиционного праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса", который пройдет в ночь с 24 на 25 июня на Дворцовой площади и на невских берегах.

Выставка будет работать до конца августа.