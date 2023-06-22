В Иванове в пятый раз пройдет фестиваль сериалов "Пилот"

В конкурсной программе представят 20 премьерных российских картин

ИВАНОВО, 22 июня. /ТАСС/. Двадцать премьерных российских сериалов представят в конкурсной программе фестиваля "Пилот", который откроется в Иванове в четверг и завершится в воскресенье. Зрителям покажут пилоты проектов ведущих онлайн-платформ и телеканалов - Premier, "Иви", KION, Wink, Первый канал, "Россия", "Пятница" и других.

"С точки зрения драматургии пятый "Пилот" - фестиваль драм, герои которых ищут своих (в нескольких сериалах - буквально) и верят в справедливость, и комедий, герои которых создают и оберегают семьи. А с точки зрения индустрии пятый "Пилот" - фестиваль, которому важно разобраться в том, что происходит не только на онлайн-платформах, но и на телеканалах. Мы не хотим, чтобы эфир и интернет были дальними берегами, и пробуем наводить мосты", - цитирует пресс-служба программного директора фестиваля Егора Москвитина.

В конкурсе представлены 20 проектов. Среди них "Убить Риту" об учительнице химии, оказавшейся в эпицентре криминальных разборок, молодежная драма "Я иду искать", экшн-детектив "Горящий тур", "Игра головой" - о гениальном математике с синдромом саванта, "Престиж" - о жизни закрытого элитного поселка, "Киберпапа" с Александром Робаком и Юлией Пересильд, комедии "Макс и Гусь" и "Короче, план такой". Зрителей также ожидает сериал "Лихорадка" о бригаде российских врачей, прилетающих в Африку для лечения опасного вируса, детектив "Черное солнце" с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым и другие проекты.

Откроет юбилейный "Пилот" сериал "Библиотекарь" по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова, главную роль в проекте исполнил Никита Ефремов. В центре нового сериала режиссера Игоря Твердохлебова оказывается актер-неудачник, втянутый в череду опасных мистических событий. На закрытии зрителям покажут новый проект Первого канала - сериал "Охота на Бизона" с Сергеем Безруковым, Александром Яценко и Владимиром Стекловым.

Жителей и гостей Иванова также ожидает внеконкурсная программа фестиваля, показы которой пройдут в арт-пространстве железнодорожного вокзала города 23 и 24 июня. В этом году в нее вошли комедии "Галя, у нас отмена!" с Максимом Лагашкиным и Настасьей Самбурской, "Кибер Иван" от студии Федора Бондарчука, приключенческий сериал "Разрешите обратиться", разоблачительная комедия "Экстрасенсы", анимационный сериал "Объяснялкины", подростковая драма "Первый раз" и другие.

О жюри и номинациях

Председателем жюри пятого "Пилота" стал кинорежиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк - создатель популярного сериала "Ликвидация", фильмов "Праведник", "Сочинение ко Дню Победы". Вместе с ним сериалы из конкурсной программы оценят российский продюсер и медиаменеджер Сергей Титинков, сценарист и драматург Илья Тилькин, актрисы Дарья Мороз и Анна Банщикова. Они определят победителей в номинациях "Лучший пилот сериала", "Лучший сценарий", "Лучший режиссер", "Лучший актер сериала" и "Лучшая актриса". В этом году на фестивале также появятся номинации "Лучший актерский ансамбль" и "Самый ожидаемый сериал", а на церемонии открытия вручат специальный приз лучшему шоураннеру.

Вторая по значимости награда фестиваля - приз "Лучший пилот сериала. Выбор зрителей". Его обладателя определят жители и гости Иванова путем голосования на показах.

О деловой программе

В этом году в дни фестиваля - с 23 по 25 июня - впервые пройдет Всероссийский деловой форум "Пилот. Точки взлета". На форуме представят новые исследования рынка, также состоятся презентации онлайн-платформ, телеканалов и проектов, претендующих на приз "Самый ожидаемый сериал". Своими последними достижениями поделятся холдинги, телеканалы и онлайн-платформы, а Институт развития интернета проведет на форуме презентацию проектов в производстве.

"Мы задумали деловую программу как некую точку фиксации состояния отечественной сериальной индустрии. Именно поэтому на первом форуме "Пилот. Точки взлета" мы хотим поговорить не только о настоящем отечественных и мировых трендов, но и немного затронуть прошлое российских сериалов - все-таки неслучайно и фестиваль "Пилот", и первые проекты онлайн-платформ появились в 2018 году", - привели в пресс-службе слова продюсера форума Екатерины Ванаг.

Фестиваль "Пилот", который позволяет авторам представить проекты ведущим экспертам и игрокам рынка, существует с 2018 года. Его президентом является режиссер и сценарист Валерий Тодоровский, программным директором - Егор Москвитин. Права на проведение фестиваля принадлежат компании Red Carpet Studio, генеральный директор Антон Калинкин. В попечительский совет смотра входят ведущие представители киноиндустрии.