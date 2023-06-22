В кинотеатрах выходит фильм Софьи Горленко "Тонкой нитью"

Картина стала победителем конкурса документального кино "Россия - взгляд в будущее"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Полнометражный фильм режиссера Софьи Горленко "Тонкой нитью", созданный на стыке художественного кино, документалистики и импровизации, выходит в российский прокат в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК).

"Тонкой Нитью" - кино-импровизация от создателей фильмов "Атлантида Русского Севера" и "Сказки о маме" - хитов докуфикшна, собравших полные залы по всей России - снятый в пяти самобытных российских регионах, в которых сохранилась традиционная культура", - сказали представители ФПРК.

Картина является победителем конкурса документального кино "Россия - взгляд в будущее". Главные герои фильма - художники, дизайнеры одежды и кутюрье, идущие по пути рефлексии и переосмысления уходящей культуры.

"Все мы живем в мире четкого разграничения на игровое художественное и неигровое документальное кино. Наша же работа перебрасывает мост между двумя этими жанрами, представляя собой неигровое художественное кино, которое достигается живой импровизацией. Оно строго документально по сути, передавая историю, образ и душу героев и их мест, но по форме оно художественно - большинство сцен в фильме постановочные, при творческом участии героев, и настоящих местных жителей - но превращенные в игровую форму здесь и сейчас", - цитирует ФПРК режиссера фильма Софью Горленко.

Съемки картины проходили летом 2022 года в удаленных местах республик Карелия, Коми, Башкортостан и Удмуртии, а также в регионе Русского Севера, представленного Вологодской и Архангельской областями. "Коренные жители этих мест сохранили подлинные культурные традиции своего народа. Таким образом, было создано пять новелл, где каждый из героев находится в поиске ответов и путей", - рассказали в пресс-службе.

Саундтрек к картине создали композитор Марат Файзуллин, удмуртские музыканты и этногруппа Post-dukes, которая создает микс живого исполнения народных песен на редком инструменте кубыз и электронного звучания. Дистрибьютором фильма выступила компания Reflexion Films.