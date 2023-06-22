В Англии стартовал музыкальный фестиваль Гластонбери

Основная программа начнется в пятницу

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль Гластонбери открыл в среду свои двери для посетителей. Первые концерты пятидневного фестиваля начнутся в четверг.

Основная программа Гластобери, который проводится в графстве Сомерсет с 1970 года, начнется в пятницу. В этот день программу завершит рок-группа Arctic Monkeys. Выступление коллектива из Шеффилда в последний момент оказалось под угрозой. В понедельник группа отменила концерт в Дублине из-за ларингита солиста Алекса Тернера. Однако, как пишет газета The Times, организаторы надеются, что музыкант восстановится и выступит на Гластонбери.

Хедлайнерами субботы и воскресенья заявлены группа Guns N' Roses и исполнитель Элтон Джон. Среди выступающих также заявлены Лана Дель Рей, Fatboy Slim, Maneskin, Lil Nas X, Royal Blood.

Одним из первых, кто выступил на сцене Гластонбери, стал Марк Болан с группой T. Rex. Поначалу билет стоил £1, однако по мере того, как фестиваль приобретал известность, стоимость билетов росла. Сегодня вход на мероприятие стоит £335 (более $425). За прошедшие десятки лет на сценах фестиваля выступило большинство самых известных музыкальных коллективов, а число участников каждого Гластонбери достигло нескольких сотен групп и исполнителей.

Рекорд по посещаемости фестиваля был установлен в 1994 году, когда на нем побывало 300 тыс. человек. Фестиваль проводится несколько лет подряд, после чего делается пауза на год для восстановления травяного покрытия, вытаптываемого за несколько дней сотнями тысяч человек.