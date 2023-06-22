Главархив Москвы представил два новых издания в День памяти и скорби

Речь идет о книгах "Воспоминания очевидцев о немецко-фашистской оккупации в РСФСР" и "Последствия немецко-фашистской оккупации в СССР. Фотосборник"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Главархив Москвы опубликовал новые издания в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" в День памяти и скорби. В книги вошли воспоминания очевидцев и кадры последствий немецко-фашистской оккупации в СССР в период Великой Отечественной войны. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе архива.

"22 июня, ко Дню памяти и скорби Главархив Москвы выпустил два новых издания - "Воспоминания очевидцев о немецко-фашистской оккупации в РСФСР" и "Последствия немецко-фашистской оккупации в СССР. Фотосборник". В первую книгу вошел масштабный свод воспоминаний очевидцев оккупации, которые во время войны были детьми и подростками. Второе издание включило 100 снимков, отразивших трагедию мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны - на кадрах с фотопленок запечатлены тяжелые картины жизни нашей страны, пережившей ужасы немецко-фашистской оккупации", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что издания доступны для просмотра в зале "1941-1945 гг." виртуального музея, в разделе "Медиатека", "Библиотека".

"Наши новые издания стали продолжением двух выпущенных ранее книг о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков, вошедших в федеральный сборник "Без срока давности". Воспоминания детей войны и 100 снимков известных советских фотографов дополняют документы, доступ к которым был открыт горожанам в прошлые годы. 22 июня - горькая дата в истории нашей страны, но тем важнее вспомнить в этот день не только о героях и бойцах Великой Отечественной войны, но и всех тех советских гражданах, которые стали жертвами преступлений нацистов", - процитировали в пресс-службе начальника главархива столицы Ярослава Онопенко.

В пресс-службе напомнили, что в 2020 году в рамках федерального проекта "Без срока давности" главархив опубликовал книгу "Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на территории оккупированных районов Московской области в годы Великой Отечественной войны". Второй том с таким же названием был подготовлен годом позже. В основу обеих книг легли документы столичного главархива и УФСБ России по Москве и Московской области. Материалы представлены в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" в зале "1941-1945 гг.", в разделе "Коллекции", подразделе "Без срока давности".