Конкурс "Нашествие: Молодые Ветра" получил международный статус

В полуфинале примут участие 240 музыкантов

КАЛУГА, 22 июня. /ТАСС/. Более 4 тыс. заявок, в том числе, от музыкантов из Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Киргизии поступило на молодежный музыкальный конкурс "Нашествие: Молодые ветра", который приобрел международный статус. Несмотря на перенос фестиваля "Нашествие" в Калужской области на 2024 год, организаторы решили продолжить конкурс, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе конкурса.

"Всероссийский молодежный музыкальный конкурс "Нашествие: Молодые ветра" после окончания приема заявок превратился в международный. Организаторы конкурса получили более 4 тыс. заявок от музыкантов из пяти стран. Помимо России, на конкурс заявились молодые артисты из Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Киргизии", - рассказали в пресс-службе.

В полуфинал конкурса прошли 240 музыкантов, которые поборются за возможность выступить в Москве, на большой сцене. В отборе 40 финалистов будут учитывать мнение профессионального жюри и результат зрительского онлайн-голосования. Полуфинальный отборочный этап завершится 30 июня.

Как отметили в пресс-службе, в полуфинал вышли 102 музыканта из ЦФО. В ЮФО молодые музыканты из Республики Крым и Севастополя получили почти треть мест - 10 заявок из этих южных регионов пробились в следующий этап, из Сибири - 15 музыкантов, Урал - 9 молодых артистов. "Новые регионы России также поборются за возможность выступить на большой сцене - пять музыкантов из ДНР, трое из ЛНР и по одному артисту из Херсона и Запорожья прошли в полуфинал. Еще тремя полуфиналистами стали зарубежные музыканты: по одной молодежной группе из Молдавии, Казахстана и Киргизии", - уточнил собеседник агентства.

Ранее оргкомитет сообщил, что фестиваль "Нашествие-2023" переносится на год, при этом место проведения Калужская область - не меняется. Конкурс молодых музыкантов решили провести в 2023 году. Положения конкурса адаптировали с учетом отмены фестиваля. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.