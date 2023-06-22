Книжный фестиваль и детская барахолка откроются в Музее Москвы 24 июня

Посетители смогут купить книги на тему этнокультурного разнообразия и миграции, а также приобрести на большой детской барахолке изделия инклюзивных мастерских

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Посетители фестиваля "Точка перемещения", который пройдет 24 и 25 июня в Музее Москвы, смогут купить книги на тему этнокультурного разнообразия и миграции, а также приобрести на большой детской барахолке изделия инклюзивных мастерских, сообщается в четверг на официальном сайте музея.

"Фестиваль "Точка перемещения" пройдет 24 и 25 июня в Музее Москвы на Зубовском бульваре, дом 2. Здесь можно будет погрузиться в исследования истории миграции населения и разнообразия культур, традиций и языков, которые сформировали мир. На детской барахолке участники смогут купить изделия инклюзивных мастерских и лаборатории музея "Кувшин слов", а также продать свои рисунки, зины, самодельные украшения, старые игрушки и книги", - говорится в сообщении.

Мастер-класс по каллиграфии проведет художник из Афганистана Монир Пайкан. На занятии научат владеть пером калам - основным каллиграфическим инструментом в арабской письменности. Участники выведут свое имя на двух языках - русском и дари. Лекцию "Между репрезентацией и апроприацией" проведет Илектра Канестри, преподаватель Британской высшей школы дизайна и Московской школы кино. Кроме этого, акварельный мастер-класс пройдет 25 июня. Занятие "Бежать нельзя остаться" по комиксу Алексея Олейникова проведут куратор Музея Москвы Полина Жураковская и методист Новой Третьяковки Полина Кудряшова. Участники познакомятся с героями книги из разных стран и сделают зин про радости жизни. Также гости фестиваля могут посетить мастер-класс по японской монохромной живописи тушью. Воскресная программа завершится лекцией "Помощь армянам и армянские вечера в Москве в конце XIX века".

"Точка перемещения" - ежегодный проект, приуроченный ко Всемирному Дню беженцев 20 июня. Это инклюзивная и полифоническая площадка для дискуссии о миграции, вынужденном перемещении и этнокультурном разнообразии.