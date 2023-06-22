Выпускники Уральского хореографического колледжа выступят в театре "Урал опера балет"

По словам заслуженного деятеля искусств России Надежды Малыгиной, участников концерта уже пригласили в театры Москвы, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Астрахани и Челябинска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Ученики и выпускники Уральского хореографического колледжа дадут отчетный концерт на сцене Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета ("Урал опера балет") 25 июня. Артисты представят второй акт из балета "Баядерка", сообщила в четверг на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.

"В настоящее время в колледже обучаются 130 человек от 10 до 18 лет, и все они проходят строжайший отбор, который связан с тем, что на этих учеников ложится особая нагрузка помимо полноценной общеобразовательной программы, уделяется также большое внимание насыщенной профессиональной подготовке. <…> Вы можете посетить в это воскресенье в 18:00 (16:00 мск) отчетный концерт выпускников в театре "Урал опера балет", - сказала она.

Художественный руководитель Уральского хореографического колледжа, заслуженный деятель искусств России Надежда Малыгина отметила, что на отчетном концерте планируются два отделения. В первом отделении будут представлены различные номера учеников, во втором отделении зрители смогут увидеть второй акт из балета "Баядерка". По словам Малыгиной, выпускников колледжа уже пригласили в театры Москвы, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Астрахани и Челябинска.

Хореографическое училище при Свердловском театре оперы и балета открылось в 1935 году. С началом Великой Отечественной войны учреждение закрылось. В 2014 году постановлением правительства Свердловской области в Екатеринбурге был возрожден Уральский хореографический колледж. В июне текущего года состоится первый выпуск программы с основным и средним общим образованием по специальности "Искусство балета" со сроком обучения 7 лет 10 месяцев.