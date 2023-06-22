СМИ: город Санья на Хайнане успешно сохраняет древнюю традицию производства керамики

Авторы издания "Санья жибао" отмечают, что в Санье сейчас насчитывается более 30 человек в возрасте от 20 до 82 лет, которые владеют секретами гончарного дела, переходящими от поколения к поколению

ХАЙКОУ /Китай/, 22 июня. /ТАСС/. Малая народность ли в городе Санья на острове Хайнань успешно сохраняет традиционную технологию изготовления керамических изделий, которой насчитывается уже несколько тысяч лет. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

Как отмечают авторы издания, в последнее время древнее производство такого вида продукции "обрело новую жизненную силу". По их словам, в Санье сейчас насчитывается более 30 человек в возрасте от 20 до 82 лет, которые владеют секретами гончарного дела, переходящими от поколения к поколению.

Данная традиция, как уточняется, передается только по женской линии - от матери к дочери. В 2010 году керамика, изготовляемая представителями народности ли, вошла в список нематериального культурного наследия провинции Хайнань. Большинство мастеров этого дела проживают в трех небольших деревнях, которые административно подчиняются Санье.

Процесс изготовления гончарных изделий в соответствии с указанной технологией занимает довольно много времени: сначала нужно найти особый сухой сорт глины, которую затем необходимо дополнительно при особых условиях тщательно просушить, а потом измельчить, просеять через специальное решето. В качестве инструментов используются приспособления из бамбука и морских раковин - они позволяют придать изделию правильную форму.

На поверхности еще сырой вазы или кувшина принято вырезать узоры и тотемные знаки. После просушки уже почти готовый сосуд окрашивают в разные оттенки. Как правило это красный, черный, серый, коричневый или фиолетовый цвет. Такая продукция, как утверждается, пользуется довольно высоким спросом на китайском рынке.

Народность ли считается самым древним этносом Хайнаня. Это национальное меньшинство сохранило многие обычаи и традиции, уходящие корнями в эпоху неолита. Его представители говорят на языке, принадлежащем к тай-кадайской семье, к которой относятся тайский и лаосский. Большинство из них проживает в центральной части провинции, где произрастают густые тропические леса.