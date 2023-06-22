В Архангельской области сняли мультфильмы по северным сказам

Итогом проекта стали пять мультипликационных картин

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июня. /ТАСС/. Пять мультфильмов по северным сказам стали итогом мультсмены в Пинежском районе Архангельской области, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе кинофестиваля Arctic open. Педагоги и ученики студий анимации работали под руководством кураторов "Союзмультклуба" при "Союзмультфильме".

"Семь педагогов из Архангельска, Мирного, Котласа, Нижней Тоймы, Малодор и Вознесенского вместе с детьми прошли весь путь создания мультфильма: от поиска сюжета и написания сценария до составления афиши и премьеры на большом экране. Кураторами выступили педагоги-мастера "Союзмультклуба" при "Союзмультфильме" Марина Горская и Елена Макаренко. Итогом проекта стали пять мультфильмов по северным сказам", - сказали в пресс-службе.

Педагоги и 23 ребенка от 12 до 17 лет из разных анимационных студий области объединились в команды. Каждая творческая группа в итоге сделала мультфильм. Они снимались только на локальную тематику: фольклорная сказка, пинежские икотницы, волшебное влияние колокольного звона и история от Пинежского государственного заповедника. Техника анимации у каждой команды была разной: рисованная, пластилиновая, кукольная и смешанная.

По словам директора проекта "Киномост Arctic open: новые формы кинопоказов" Тамары Статиковой, в регионе создали базу и условия для работы мультсообщества. Для мультипликаторов и будущих организаторов мультстудий в Архангельской области создана группа в социальной сети "ВКонтакте" и веб-страница "Мультипликаторы Архангельской области", где собрана база контактов тех, кто занимается анимационными фильмами в области.

Проект по развитию региональной мультипликации входит в образовательную программу VI Международного кинофестиваля Arctic open и направлен на развитие кинопедагогики, киноклубов и мультипликации в регионе. Проведение мультмастерской финансировалось из средств двух грантов: Президентского фонда культурных инициатив и Губернаторского центра Архангельской области.

О кинофестивале

Основная программа VI кинофестиваля "Arctic open" прошла с 1 по 4 декабря 2022 года, в этот раз организаторы не стали проводить конкурс и отказались от жюри. Зрители увидели более 30 фильмов в основной программе и несколько премьер, в том числе документального фильма "Владимир Резицкий. Джаз Архангел" о создателе одного из старейших джазовых фестивалей страны "Дни джаза", а также российско-французского документального фильма "Рок-баритон".