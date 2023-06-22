На Кубани начался марафон "Кавказский рубеж"

По данным организаторов, ожидается, что он объединит более 10 тыс. россиян

КРАСНОДАР, 22 июня. /ТАСС/. Межрегиональный патриотический марафон "Кавказский рубеж - 2023", посвященный годовщине освобождения Кавказа от немецко-фашистских захватчиков, начался в День памяти и скорби в городе-герое Новороссийске, в нем примут участие более 10 тыс. человек, маршрут экспедиции пройдет по девяти субъектам России. Об этом сообщили ТАСС в четверг в Краснодарском краевом отделении Русского географического общества (РГО), которое является организатором марафона.

"История нашего Отечества полна примеров, когда, объединившись вокруг национальной идеи, народ побеждал неприятеля. Так было и при освобождении Кавказа от немецко-фашистских захватчиков, 80-летие которого мы отмечаем в этом году. В марафоне участвует большое количество молодых людей - потомков тех героев, беспримерный подвиг которых будет всегда жить в наших сердцах, служить источником нравственной силы и патриотизма для всех последующих поколений", - обратился к участникам марафона первый вице-президент, председатель совета регионов РГО Артур Чилингаров, слова которого приводит пресс-служба.

Марафон стартовал 22 июня в единственном на Северном Кавказе городе-герое Новороссийске на площади перед кораблем боевой славы Михаила Кутузов. Как уточнила председатель Новороссийского отделения РГО Евгения Камбарова, в общей сложности активности марафона объединят более 10 тыс. жителей из разных регионов страны, среди которых большое количество молодежи. Основным мероприятием патриотического марафона является экспедиция, маршрут которой проложен по девяти субъектам России. Камбарова отметила, что в рамках экспедиции запланированы восхождения, авто-, вело- и мотопробеги, сплавы, вахты памяти, подводные мемориальные акции и другие активности с посещением ключевых памятных мест.

Одним из этапов экспедиции является прохождение нового туристского маршрута "Новороссийский рубеж", который также открывается в четверг в Краснодарском крае. Межрегиональный патриотический марафон завершится 9 октября в годовщину освобождения Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. В основной состав участников вошли жители Краснодарского края, Московской области, Санкт-Петербурга, Тюмени, Йошкар-Олы, Волгограда и Магадана. На разных этапах марафона к экспедиции и другим активностям будут присоединяться жители территорий Северного Кавказа.

22 июня 1941 года фашистская Германия совершила нападение на Советский Союз. Великая Отечественная война длилась 1 418 суток, демографические потери СССР составили около 27 млн человек. В стране было разрушено более 1,7 тыс. городов и поселков городского типа, свыше 70 тыс. деревень, уничтожено 32 тыс. заводов, фабрик и других промышленных предприятий.

Летом 1942 года началась битва за Кавказ, в ходе которой оккупирован оказался юг современной России, в том числе территория Кубани. Краснодар был занят в середине августа 1942 года, отбит советскими войсками 12 февраля 1943 года, а полностью Кубань была освобождена осенью того же года. С лета 1942 года Туапсинский порт являлся главной военно-морской базой Черноморского флота.