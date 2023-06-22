Матвиенко: международный "Фестивальный марафон" получает глобальное измерение

По словам председателя Совета Федерации, когда коллективный Запад "буквально возвел в ранг своей государственной политики насаждение вражды между народами", особенно актуален главный девиз марафона "За культуру без разделительных линий"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Международный "Фестивальный марафон", который прошел в первый раз в 2014 году, постоянно расширяет круг участников и получает подлинно глобальное измерение. Об этом говорится в приветствии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко участникам шестого марафона.

"Ваш марафон стартовал в 2014 году по инициативе российских парламентариев и, выдержав проверку временем, стал сегодня важным фактором уважительного диалога народов разных стран, их межкультурного взаимодействия, настоящим мостом дружбы. Постоянно расширяется не только круг его участников, но и география. В нынешнем году он проходит в формате ШОС+ и впервые, перешагнув границы евразийского континента, будет представлен в Латинской Америке. Тем самым марафон получает подлинно глобальное измерение", - говорится в приветствии спикера, озвученном зампредом комитета СФ по международным делам Андреем Климовым на брифинге, посвященном марафону.

По словам Матвиенко, сегодня, когда коллективный Запад "буквально возвел в ранг своей государственной политики насаждение вражды между народами", особенно актуален главный девиз марафона "За культуру без разделительных линий".

"Действительно, ничто так не сближает людей как традиционные духовно-нравственные ценности - гуманизм, достоинство, верность правде и справедливости, милосердие, сострадание, уважение к семье, носителем которых выступает настоящая культура. Они передаются из поколения в поколение и в своей основе едины для народов всех стран", - подчеркнула сенатор.

Она добавила, что видит миссию марафона в том, чтобы максимально использовать объединяющую силу традиционных духовно-нравственных ценностей. "Для нашей страны, как не раз отмечал глава российского государства Владимир Путин, нет недружественных народов, и "Фестивальный марафон" демонстрирует это со всей очевидностью. Уверена, благодаря его мероприятиям Россия прирастет новыми истинными друзьями", - заключила председатель верхней палаты парламента.

Фестивальный марафон - ряд культурных мероприятий, которые проходят на территории России и стран Европы. Первый такой марафон прошел в 2014 году. В дни его проведения организуются концерты, экспозиции, творческие показы деятелей культуры, круглые столы и конференции. В этом году мероприятия марафона запланированы на июль.