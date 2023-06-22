THR: киноакадемия США изменит требования для выдвижения на "Оскар" с 2025 года

Картины должны будут находиться в кинопрокате более семи дней подряд, пишет журнал

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Картины, выдвигающиеся на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм", должны будут находиться в кинопрокате более семи дней подряд начиная с 2025 года. Об этом в среду сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Новый стандарт, по информации издания, был принят Американской академией кинематографических искусств и наук, чтобы оказать поддержку кинотеатрам и подчеркнуть их важность в настоящее время, несмотря на существование стриминговых сервисов. Требование вступит в силу с 10 января 2025 года. Согласно ему, дистрибьюторы должны будут предоставить в академию план релизов фильмов с указанием более длительного кинопроката. Завершиться прокат фильма должен не позднее 24 января 2025 года.

"Мы надеемся, что длительный прокат фильмов побудит зрителей знакомиться с нашим творчеством в кинотеатре", - приводит журнал слова гендиректора Академии Била Крамера.

"Оскар" (англ. Academy Awards, "Oscars") - одна из самых престижных в мире премий в области кино, которая ежегодно вручается Американской академией кинематографических искусств и наук. С 2002 года вручение наград проходит на сцене театра Dolby в Лос-Анджелесе (до 2012 года носил название "Кодак"). В данный момент на "Оскар" могут выдвигаться картины, находившиеся в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в календарный год, предшествующий году вручения премии.

Ранее сообщалось, что с 2024 года авторам картин, претендующих на премию в номинации "Лучший фильм" необходимо будет соблюсти по меньшей мере два новых стандарта. Так, ведущую роль второго плана должен играть представитель расовых меньшинств, не менее 30% исполнителей второстепенных ролей должны быть женщины, представители расовых, этнических, сексуальных меньшинств и люди с ограниченными возможностями. Аналогичные требования также применяются и к остальным привлеченным к работе над картиной (техперсонал, дистрибуторы, маркетологи, кинопрокатчики и т. п.), а основная тема картины также должна касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями.