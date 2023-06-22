В Белгороде, Курске и Екатеринбурге представят фильмы о правах человека в 2023 году

Продюсер кинофестиваля "Сталкер" Игорь Степанов сообщил, что зрителям покажут шесть художественных и восемь документальных фильмов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Лучшие фильмы кинофестиваля о правах человека "Сталкер" в этом году будут представлены в Белгороде, Курске, Смоленске, Красноярске и Екатеринбурге. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции Уральского информационного центра ТАСС директор Гильдии кинорежиссеров России, продюсер фестиваля "Сталкер" Игорь Степанов.

"В этом году мы посетим города, которые нас любят и принимают, - это Белгород, Курск, Смоленск, Красноярск, Екатеринбург будут обязательно в программе. И еще если какие-то города дают нам заявки, мы с удовольствием, не отказываемся, приезжаем в любые города. За эти годы мы уже проехали 90 городов", - сказал он.

В настоящее время большинство режиссеров находится в Екатеринбурге, где проходит показ фильмов - призеров кинофестиваля. По словам Степанова, зрителям будут представлены шесть художественных и восемь документальных фильмов.

Кинофестиваль "Сталкер" проходит в Москве с 1995 года. Проект знакомит аудиторию с лучшими игровыми, документальными и анимационными фильмами о справедливости, равенстве, солидарности. Ежегодно в Екатеринбурге проходит показ лучших работ. Увидеть фильмы призеров фестиваля можно с 19 по 24 июня в Доме кино. Вход - по бесплатным билетам, которые можно получить в кассе кинотеатра, или по предварительной онлайн-регистрации.