Актриса МХТ им. Чехова Литвинова заменит Бабушкину на фестивале искусств Чайковского

Она выступит в спектакле "Истории любви"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Актриса Московского Художественного театра (МХТ) им. А.П. Чехова Ольга Литвинова заменит Кристину Бабушкину в спектакле "Истории любви" на девятом Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину. Об этом рассказал ТАСС в четверг генеральный директор Русского концертного агентства (РКА) Дмитрий Гринченко.

16 июня на сайте Театра им. Ермоловой сообщили об отмене спектакля "(Не)идеальный Че" с участием Бабушкиной (сериалы "Беспринципные", "Кровавая барыня") без указания причины. Ранее в тот же день в Telegram-канале Mash написали, что Бабушкину и ее мужа задержали правоохранительные органы.

"Ольга Литвинова", - сказал Гринченко, отвечая на вопрос о том, заменит ли Бабушкину другая актриса на фестивале в Клину.

В правоохранительных органах 16 июня ТАСС сообщили, что муж актрисы Бабушкиной Андрей Гацунаев стал фигурантом уголовного дела.

Бабушкина должна была играть 24 июня в литературно-музыкальном вечере "Истории любви" на фестивале искусств в Клину.