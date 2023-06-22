В Ивановской области в рамках фестиваля "Зеркало" впервые пройдет форум о малых городах

Спикеры мероприятия обсудят потенциал продвижения малых городов через кинематограф, расскажут об успешных социальных и культурных проектах, сформулируют стратегию городского планирования и благоустройства

ТАСС, 22 июня. Форум "Малые города: Новые территории креативных индустрий" впервые пройдет на родине Андрея Тарковского - в Юрьевце Ивановской области в рамках XVII Международного кинофестиваля "Зеркало", который носит имя известного кинорежиссера. Деловая программа форума откроется 1 июля, ее посвятят развитию Юрьевца, сообщили в четверг ТАСС в пресс-центре кинофестиваля.

"Подобный форум в рамках фестиваля проходит впервые. Он приурочен к празднованию 800-летия Юрьевца, которое будет отмечаться в 2025 году. По итогу дискуссии мы надеемся понять перспективы и наметить пути развития города к юбилейному году", - сказали в пресс-центре.

Отмечается, что в деловой программе форума, которая пройдет в Юрьевце 1 и 2 июля, примут участие креативные предприниматели из малых городов, представители власти и бизнес-сообщества. Спикеры обсудят потенциал продвижения малых городов через кинематограф, расскажут об успешных социальных и культурных проектах, сформулируют стратегию городского планирования и благоустройства. "Кроме этого, в рамках форума в Кинешме состоится дискуссия на тему, как кино и видеоконтент помогают продвигать локации малых городов, придают им узнаваемости, а в Музейно-выставочном центре города Иваново и в Юрьевце состоятся показы нескольких фильмов о малых городах", - добавили организаторы фестиваля.

XVII Международный кинофестиваль им. А. Тарковского "Зеркало" пройдет в Ивановской области с 30 июня по 5 июля 2023 года. На нем покажут порядка 100 фильмов из более чем десяти стран мира. Откроется фестиваль в Юрьевце большим концертом памяти композитора Эдуарда Артемьева, который написал музыку к ряду картин Тарковского. Также в рамках кинофестиваля будет дан старт циклу мероприятий к 80-летнему юбилею актера Олега Янковского. Центральными площадками мероприятия в Иванове станут Музейно-выставочный центр и арт-резиденция на железнодорожном вокзале. Кинопоказы пройдут и в малых городах региона - Шуе, Кинешме и Кохме.

Фестиваль "Зеркало" учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры РФ. Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".