Волонтеры Мосгорнаследия привели в порядок 13 мемориальных объектов ко Дню памяти и скорби

Волонтеры привели в порядок пять могил Героев Советского Союза, очистили памятник "Воинам, погибшим в Великой Отечественной войне" и мемориал "Погибшим воинам"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Департамент культурного наследия Москвы традиционно провел несколько волонтерских акций в преддверии Дня памяти и скорби. Добровольцы привели в порядок 13 городских объектов, связанных с Великой Отечественной войной, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"Департамент культурного наследия города Москвы ежегодно проводит волонтерские акции по профилактическому уходу за мемориальными объектами, связанными с Великой Отечественной войной. В этот раз в мероприятиях приняли участие более 30 человек, в основном студенты. Совместными усилиями мы привели в порядок 13 городских объектов", - сказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, чьи слова приводит пресс-служба.

Так, на Новодевичьем и Преображенском кладбищах волонтеры привели в порядок пять могил Героев Советского Союза: Валентины Гризодубовой, Александра Боголюбова, Константина Самсонова, Михаила Борисова и Василия Филатова. Участники акции промыли памятники от загрязнений, убрали опавшую листву и траву.

Также участие в мероприятия приняли студенты колледжа "26 КАДР". Под руководством специалистов ГосНИИР (Государственного научно-исследовательского института реставрации) волонтеры провели профилактический уход за тремя памятниками монументально-декоративного искусства в районе Северный. С помощью мыльного раствора и аппарата высокого давления волонтеры очистили от загрязнений памятник "Воинам, погибшим в Великой Отечественной войне" по адресу: Дмитровское ш., вл. 167, мемориал "Погибшим воинам" по адресу: 1-я Северная линия, Аллея памяти, бюст Г.К. Жукову по адресу: 3-я Северная линия, д. 18.

"Второй год подряд учащиеся колледжа "26 КАДР" и волонтеры Мосгорнаследия заботятся о мемориальных досках Героев России и Советского Союза. Студенты и волонтеры удалили загрязнения с 5 мемориальных досок в районе Арбат, в их числе: "В честь 50-летия Великой Победы солдатам Арбата", И. В. Тюленеву, М. И. Казакову, Н. Ф. Ватутину. Особое внимание уделили уходу за мемориальной доской летчику-штурмовику, Герою России А. И. Зенину, где бережно удалили подтеки краски. Работа над этой доской будет продолжена в рамках проекта "Реставрационный кураториум", - отметили в пресс-службе департамента.

Там добавили, что в волонтерский корпус Мосгорнаследия входят более 150 волонтеров. Они координируют мероприятия Дней исторического и культурного наследия, проводят фото- и видеосъемку, помогают в организации мероприятий. Волонтеры осуществляют мониторинг табличек с QR-кодами, установленных на объектах культурного наследия, участвуют в мемориально-патронатных акциях по уходу за монументами и захоронениями. Возможность принять участие в акциях есть у любого жителя столицы, заключили в департаменте.