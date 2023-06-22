В Перми представили балет по "Ленинградской симфонии" Шостаковича

Над постановкой работали 14 студентов Пермского государственного хореографического училища

ПЕРМЬ, 22 июня. /ТАСС/. Одноактный балет на музыку первой части "Ленинградской симфонии" Дмитрия Шостаковича представили в Перми в День памяти и скорби. Над постановкой работали 14 студентов Пермского государственного хореографического училища.

"Символично, что над постановкой работали студенты Пермского хореографического училища - преемника Ленинградского хореографического училища, эвакуированного в 1941 году в Пермь вместе с Ленинградским Академическим театром оперы и балета. Симфония Шостаковича подарила надежду блокадному городу, а творцы из Ленинграда помогли сделать пермский балет одним из самых узнаваемых в стране", - сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале. Спектакль прошел в цехе № 5 "Завода Шпагина"

Как отметил московский хореограф балетной премьеры Константин Матулевский, музыка "Ленинградской симфонии" сложна, эмоциональна и широко известна, "каждое поколение хореографов пытается переосмыслить ее под новую историю". "Через образы этих молодых ребят мы хотим показать момент перехода из детской жизни во взрослую, взяв мощную музыку из прошлого, но обращаясь, конечно, к нашему настоящему, чтобы это было актуально", - сказал Матулевский.

По данным правительства Пермского края, спектакль создан при поддержке компании "СИБУР" и приурочен также к 300-летнему юбилею Перми. Помимо этого события в День памяти и скорби в Прикамье прошло более 70 памятных мероприятий. В Перми состоялась церемония возложения цветов и венков к мемориалу "Скорбящая". Памятную церемонию сопровождала музыка в исполнении Пермского губернского оркестра. В Пермской краевой библиотеке им. Горького открылась книжная экспозиция, посвященная дню начала Великой Отечественной войны, где представлены очерки, документы и другие материалы, отражающие основные этапы и ключевые события предвоенного политического кризиса второй половины 1930-х годов. Специальный концерт, посвященный Дню памяти и скорби, прошел также в Органном зале Пермской краевой филармонии, концертную программу представил Уральский государственный камерный хор под управлением народного артиста России, профессора Владислава Новика. В череду событий, приуроченных к 22 июня, также вошли и другие мероприятия во всех муниципалитетах края.

Пермь - крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек - празднует свой 300-летний юбилей в 2023 году. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 240 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. Программа празднования юбилея Перми включает в себя более 300 крупных мероприятий в самых разных направлениях, которые пройдут в течение 2023 года. По последним данным, объем вложений в празднование 300-летия Перми составляет более 230 млрд рублей.