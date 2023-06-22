В Петербурге открылись Дни узбекского кино

На открытии показали военнуюй драму "Узбечка" режиссера Акбара Бектурдиева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Дни узбекского кино открылись в четверг в киноцентре "Родина" в Санкт-Петербурге военной драмой "Узбечка" режиссера Акбара Бектурдиева. События картины перенесли зрителей в весну 1943 года, когда девушка-снайпер Джамиля, выпускница стрелковой школы, принимает боевое крещение на фронте.

"Показ организован Роскино при поддержке Министерства культуры России. В программе - пять фильмов от узбекских режиссеров - как новинки последних лет, так и более ранние картины, отмеченные призами различных фестивалей, включая международные киносмотры", - рассказали в пресс-службе мероприятия.

На афише показа - драма "Тенгиз" (режиссеры - Мансур Васати, Ситора Фармонова и Купжурсин Алланазаров), комедия Нозима Жумаева и Сарвара Каримова "Сехрли колпокча"/"Волшебная шапочка", мелодрама Хилола Насимова "Мерос"/"Наследие" из истории Второй мировой войны. Дни узбекского кино завершатся 25 июня драмой режиссера Елкина Туйчиева "Эврилиш"/"Эволюция" о молодом узбеке, который был призван в ряды советской армии и стал героем одной из горячих точек.

Вход на все показы свободный.