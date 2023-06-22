В Перми на открытии Дягилевского фестиваля прозвучали произведения Чайковского

Мероприятие будет проходить с 22 июня по 2 июля

ПЕРМЬ, 22 июня. /ТАСС/. Оркестр Теодора Курентзиса musicAeterna исполнил на открытии Дягилевского фестиваля в Перми три произведения Чайковского, музыкально или сюжетно связанные с Италией, передает корреспондент ТАСС.

"Это эмоциональные и насыщенные театральным драматизмом оркестровая фантазия "Ромео и Джульетта", симфоническая фантазия "Франческа да Римини" на сюжет, почерпнутый в "Божественной комедии" Данте, а также Итальянское каприччио, созданное на основе впечатлений от посещения Рима и римского карнавала", - отметили в пресс-службе фестиваля.

Дягилевский фестиваль проходит в этом году в течение 11 дней - с 22 июня по 2 июля. Программа будет включать симфонические и камерные концерты, оперные постановки, экспериментальные перформансы, а также концерты классической и альтернативной музыки. Традиционно ожидаются и премьеры.

Помимо открытия, оркестр musicAetena даст еще один концерт в Перми - 26 июня музыканты под управлением Теодора Курентзиса исполнят увертюры из опер Рихарда Вагнера. Программу этого концерта составят увертюры почти ко всем самостоятельным, не входящим в тетралогию, зрелым операм композитора. "Вместе они образуют краткий дайджест немецкого героического эпоса, который Вагнер разрабатывал всю жизнь, заимствуя мотивы из рыцарских романов, средневековых легенд, античных мифов и исторических хроник", - отметили в пресс-службе фестиваля.

Еще одной премьерой Дягилевского фестиваля этого года станет оратория Георга Фридриха Генделя "Триумф Времени и Разочарования", которая будет представлена публике 28 и 30 июня. Постановку в режиссерской версии Елизаветы Мороз покажет труппа Нижегородского театра оперы и балета под управлением одного из ведущих российских специалистов по старинной музыке Дмитрия Синьковского.

Главным же событием фестиваля станет премьера постановки на музыку двух сочинений Игоря Стравинского: мелодрама "Персефона" и Симфония псалмов. "Это масштабное действо, в котором объединяются пение и декламация, танец и пантомима, видеоинсталляции и перформативные практики", - рассказали в пресс-службе фестиваля. В постановке примут участие оркестр, хор и танцевальная труппа musicAeterna под руководством режиссера Анны Гусевой и музыкального руководителя и дирижера Теодора Курентзиса. Премьерные показы состоятся 1 и 2 июля в Доме Музыки на "Заводе Шпагина".

О фестивале

Организатором Дягилевского фестиваля 2023 года является Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив. В 2023 году фестиваль проводится в рамках празднования 300-летия Перми при поддержке министерства культуры Пермского края.

В столице Прикамья Дягилевский фестиваль проходит с 2003 года. Фестиваль является одним из крупнейших музыкальных форумов в России, он стремится укреплять и развивать традиции выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева. Инициатором первого Дягилевского фестиваля в России выступил Пермский театр оперы и балета, поскольку именно в Перми прошло детство Сергея Дягилева, и именно здесь находится единственный в мире Дом-музей импресарио. Художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис.