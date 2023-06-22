В Иванове открылся юбилейный фестиваль "Пилот"

Он продлится до 25 июня

ИВАНОВО, 22 июня. /ТАСС/. Юбилейный, пятый, фестиваль российских сериалов "Пилот" открылся в Иванове в четверг. На открытии зрителям показали премьерный эпизод сериала "Библиотекарь" с Никитой Ефремовым в главной роли, передает корреспондент ТАСС.

Церемония открытия фестиваля прошла в одном из помещений городского железнодорожного вокзала, который на вечер переоборудовали в кинозал с красной ковровой дорожкой. Первой поприветствовала организаторов, участников и гостей "Пилота" министр культуры России Ольга Любимова.

"Здесь представлен цвет российской сериальной индустрии, от проектов онлайн-платформ до больших телевизионных работ. <…> Фестиваль "Пилот" - это возможность для талантливых режиссеров, сценаристов и актеров продемонстрировать свои работы, получить отзывы от зрителей и экспертов, а также найти новых партнеров и инвесторов", - сказала она в видеообращении. Министр пожелала ярких просмотров и интересных дискуссий на деловых площадках.

Официально открыл фестиваль его президент, режиссер Валерий Тодоровский. "Пять лет фестивалю "Пилот", он живой, он актуальный. Мне кажется, что это самый главный показатель, потому что людям есть что на нем делать, есть что обсуждать, есть что смотреть", - сказал он, поблагодарив всех, кто представил свои работы в конкурсную и внеконкурсную программы.

Специальные призы

Специальный приз президента фестиваля "Пилот", который оценивает лучший сериал по итогам прошедшего года, получила драматическая история Наталии Мещаниновой "Алиса не может ждать". "Это приз за авторское высказывание в сериале, потому что, на мой взгляд, в сериалах нужно место для авторских высказываний. Что нам и демонстрирует бесконечно талантливая Наташа Мещанинова и вся команда этого проекта", - сказал Тодоровский, который подключился к церемонии по видеосвязи.

Сюжет сериала Мещаниновой разворачивается вокруг 15-летней Алисы, которая узнает, что скоро ослепнет. Чтобы успеть пожить по-настоящему, она решает резко повзрослеть, заработать деньги и уехать в красивый большой город. Но скоро подростковые иллюзии разбиваются о реальность. Сериал вышел в онлайн-кинотеатре Start осенью прошлого года, Мещанинова выступила также автором сценария.

С этого года на фестивале "Пилот" отмечают лучшего шоураннера. По итогам прошедшего года член жюри актриса, продюсер, режиссер и шоураннер Дарья Мороз вручила награду Ирине Сосновой, работавшей над сериалами "Содержанки", "Алиса не может ждать", "Жить жизнь", "Черная весна".

В беседе с журналистами Мороз отметила, что за последнее время российская кинорежиссура открыла много новых имен, а проекты исследуют неожиданные темы и ищут новых героев. Отвечая на вопрос ТАСС о том, как актриса чувствует себя в статусе шоураннера и режиссера, Мороз отметила, что по другую сторону объектива камеры ей намного интереснее. "Можно создавать целые миры и не ограничиваться актерским коридором, где ты отвечаешь только за свою роль. Ответственности больше, но и возможностей творческих больше. Осенью на Okko состоится премьера моего режиссерского дебютного проекта "До и после", - поделилась артистка.

Первым показом на "Пилоте" стал премьерный эпизод сериала "Библиотекарь" по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова, главную роль в проекте исполнил Никита Ефремов. В центре нового сериала режиссера Игоря Твердохлебова оказывается актер-неудачник, втянутый в череду опасных мистических событий.

Председателем жюри пятого "Пилота" стал кинорежиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк. Эксперты определят победителей в номинациях "Лучший пилот сериала", "Лучший сценарий", "Лучший режиссер", "Лучший актер сериала" и "Лучшая актриса". В этом году на фестивале также появятся номинации "Лучший актерский ансамбль" и "Самый ожидаемый сериал". В беседе с ТАСС Урсуляк отметил, что такие фестивали как "Пилот" помогают развиваться российской сериальной индустрии. "Это возможность посмотреть большой срез, того, что происходит. Для меня это важно, я хочу увидеть, чем занимаются молодые, на кого мы оставляем страну", - сказал режиссер.

О фестивале

Фестиваль продлится до 25 июня. Конкурсная программа смотра включает 20 российских премьерных сериала ведущих онлайн-платформ и телеканалов. "Прелесть программы в том, что каждый найдет что-то свое. Мы самый демократичный фестиваль, где могут быть сериалы от федеральных каналов, где могут быть сериалы от стриминговых платформ, где может быть независимый сериал, который сделали на последние деньги. Наша задача не отталкивать зрителей друг от друга, не проводить разделение между телевидением и интернетом, а попытаться показать все, что про сходит в индустрии", - сказал журналистам программый директор "Пилота" Егор Москвитин.

Фестиваль "Пилот", который позволяет авторам представить проекты ведущим экспертам и игрокам рынка, существует с 2018 года. Его президентом является режиссер и сценарист Валерий Тодоровский, программным директором - Егор Москвитин. Права на проведение фестиваля принадлежат компании Red Carpet Studio, генеральный директор Антон Калинкин. В попечительский совет смотра входят ведущие представители киноиндустрии.