Фестиваль искусств Чайковского откроется в Клину концертом в честь 150-летия Шаляпина

Основные концерты пройдут на Большой поляне Государственного мемориального музыкального музея-заповедника

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Девятый Международный фестиваль искусств Петра Чайковского в пятницу откроется в музее-заповеднике композитора в Клину. Концерт открытия будет посвящен 150-летию со дня рождения оперного певца Федора Шаляпина, в числе его участников будут заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков и народный артист СССР, художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет, сообщили в пресс-службе Русского концертного агентства.

"Гала-концерт открытия фестиваля, который состоится 23 июня, в этом году будет посвящен 150-летию со дня рождения великого оперного певца Федора Шаляпина, - говорится в сообщении. - В программе концерта - оперные арии, романсы и народные песни". Они прозвучат в исполнении Абдразакова. Также в концерте примут участие солисты Молодежной оперной программы Государственного академического Большого театра России, Камерный хор Московской консерватории и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Башмета.

События фестиваля

На следующий день смотра зрителям представят литературно-музыкальный вечер "Истории любви" с участием актеров Московского Художественного театра им. А.П. Чехова Михаила Пореченкова, Игоря Верника, Игоря Золотовицкого, Авангарда Леонтьева и других. 25 июня состоится вечер балета, Большой театр, который впервые примет участие в фестивале, покажет гостям спектакль "Кармен-сюита".

Концерт для фортепиано и трубы №1 Шостаковича и "Воспоминание о Флоренции" Чайковского в заключительный июньский вечер на форуме исполнит пианист Денис Мацуев вместе с камерным ансамблем "Солисты Москвы" под управлением Башмета. "1 июля на фестивале вечер джаза в исполнении Петра Востокова и Большого джазового оркестра", - рассказали в пресс-службе.

Закроется форум гала-концертом 2 июля, на нем гости услышат оперу Моцарта "Свадьба Фигаро" в исполнении постоянного его участника - Московского музыкального театра "Геликон-опера". Основные концерты фестиваля пройдут на Большой поляне Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину. Как рассказали организаторы, запланированы и концерты в Сестрорецком парке ("Сцена на воде"), Летняя музыкальная академия Башмета, Четвертая Школа молодых журналистов, пишущих о культуре, камерные концерты в Мемориальной гостиной и другие события.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Клин. ТАСС - генеральный информационный партнер.