На алтайском курорте Манжерок планируют создать музей Николая Рериха

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф отметил, что знаменитый писатель и художник ассоциируется с Алтаем, как никто другой

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/. 23 июня. /ТАСС/. Музей, посвященный русскому художнику и писателю Николаю Рериху, планируется создать на курорте Манжерок в Республике Алтай. Об этом рассказал журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

"У нас в [отеле] на каждом этаже есть две большие рекреации. Одну из рекреаций мы хотим тематизировать под творчество [художника] и сделать экспозицию картин Рериха. <…> И создать библиотеку, где будем знакомить с его книгами, с его трудами, и мы посмотрим, насколько это будет пользоваться спросом. <…> Я думаю, что после этого, скорее всего, мы при строительстве предусмотрим отдельное здание для музея Рериха", - сказал он.

Создать тематические выставки с картинами Рериха в рекреациях отеля курорта Манжерок планируют к осени 2023 года. По словам Грефа, знаменитый писатель и художник ассоциируется с Алтаем, как никто другой. Поэтому важно знакомить туристов с картинами и книгами Рериха.

"Не так много мест, где достоверно известно, что он останавливался. Манжерок - одно из таких мест. Поэтому я думаю, что мы должны будем воспроизвести, и, как Николай Константинович, внести свою лепту в распространение и легенд Алтая, и культуры Алтая, бренда Алтая по всему миру", - сказал он.