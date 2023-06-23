Баста станет хедлайнером VK Fest в Москве

В лайнап Москвы и Санкт-Петербурга также добавили артистов

VK Fest объявил хедлайнера фестиваля в Москве. 16 июля в Парке Горького на Синей сцене выступит Баста, сообщили в пресс-службе "ВКонтакте" в пятницу.

В лайнап Москвы и Санкт-Петербурга также добавили артистов. В Москве 15 июля на Синей сцене вместе с ELMAN и Andro выступят TONI, MONA, Артур Пирожков, на Белой — INSTASAMKA, Jakone & A.V.G. + SCIRENA и "тринадцать карат", а на Фиолетовой — Zavazalsky.

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга 1 июля к уже заявленным исполнителям на Синей сцене присоединятся TONI и MONA, к альтернативным музыкантам на Белой — INSTASAMKA, SQWOZ BAB и "тринадцать карат".

VK Fest в 2023 году проходит в пяти городах. В Новосибирске - 24 июня, в Санкт-Петербурге - 1 и 2 июля, в Сириусе (Сочи) - 8 июля, в Москве - 15 и 16 июля. Во Владивостоке VK Fest состоялся 17 июня.