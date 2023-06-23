Лыков, Догилева и Пересильд сыграют героев сказок в сериале по "Последнему богатырю"

Действие в нем развернется спустя 20 лет после событий фильма "Последний богатырь: посланник тьмы"

ИВАНОВО, 23 июня. /ТАСС/. Съемки сериала "Последний богатырь. Наследие" - продолжения сказочной трилогии режиссера Дмитрия Дьяченко - начались в Москве. К проекту в роли героев сказок присоединились Александр Лыков, Татьяна Догилева и Юлия Пересильд, сообщили на презентации проектов в рамках деловой программы фестиваля сериалов "Пилот" в Иванове.

"Съемки сериала "Последний богатырь. Наследие" стартовали в Москве. Проект объединит уже знакомых персонажей с новыми героями и волшебными существами, а действие развернется спустя 20 лет после событий последнего фильма главной сказки страны", - сказали представители онлайн-кинотеатра Start, который занимается производством этого проекта совместно с телеканалом "Россия" и студией Yellow, Black and White при поддержке АНО "ИРИ".

Действие в сериальном продолжении "Последнего богатыря" развернется спустя 20 лет после событий третьего полнометражного фильма франшизы - "Последний богатырь: посланник тьмы". В сериале к своим ролям вернутся Виктор Хориняк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Владислав Ветров.

В роли Соловья-разбойника к проекту присоединился Александр Лыков, Татьяна Догилева исполнит роль Зеркальца. Юлия Пересильд сыграет молодую Бабу Ягу, а Александра Урсуляк - повзрослевшую Василису, указано в презентации проекта.

В сериале также снимаются Дмитрий Лысенков, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Эвелина Мазурина и Арина Рожкова. Режиссером сериала является Антон Маслов, ранее снявший первый сезон сериала "Вампиры средней полосы" и фильм "Поехавшая".