Виолончелисты из РФ и Южной Кореи начали выступления на Конкурсе им. Чайковского

Прослушивания проходят в Малом зале Филармонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Двенадцать виолончелистов из России и Южной Кореи начали выступления на втором туре XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского, сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса. Прослушивания проходят в Малом зале Филармонии.

"Из шести южнокорейских виолончелистов, приехавших на конкурс, борьбу продолжат четыре солиста. К дальнейшему участию допущено также восемь россиян", - сказали в пресс-службе.

На этом этапе соревнования участники представят сольную программу продолжительностью не менее 50 и не более 60 минут. Она включает сонату одного из следующих композиторов: Людвиг ван Бетховен, Франц Шуберт, Иоганнес Брамс, Богуслав Мартину, а также произведение виртуозного характера и одно или несколько произведений по выбору конкурсанта.

На 1-м туре жюри прослушало 25 виолончелистов, представляющих Австралию, Китай, Россию, США, Южную Корею.