Новая экранизация "Хозяйки медной горы" откроет серию семейного фэнтези "Вселенная Урала"

Производство картины планируют начать в 2024 году

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Продюсерская компания "Марс Медиа" приобрела права на экранизацию рассказа Павла Бажова "Хозяйка медной горы", производство которой начнется в 2024 году. Картина откроет серию экранизаций "Вселенная Урала" в жанре семейного фэнтези, сообщили ТАСС в пресс-службе компании в пятницу.

"Один из самых загадочных персонажей уральского фольклора получил известность благодаря сборнику рассказов "Малахитовая шкатулка", написанных Бажовым в 40-х годах прошлого века. Новое прочтение произведения Бажова откроет серию экранизаций, создающую уникальную "Вселенную Урала" в жанре семейного фэнтези. Сейчас идет написание сценария первого фильма, производство которого начнется в 2024 году", - сказали в "Марс Медиа".

По сюжету, юная барская дочь Катя влюблена в простого камнереза Данилу. Чтобы задобрить отца и получить его согласие на неравный брак, Катя уговаривает Данилу пойти на сделку с могущественной владычицей местных земель - Хозяйкой Медной горы. Данила соглашается и пропадает без вести. Кате предстоит не только отыскать возлюбленного, встретив на своем пути магических существ, но и узнать тайну своего рождения.

Автором сценария выступит Екатерина Мавроматис. Производством фильма займутся продюсеры Рубен Дишдишян, Юлия Иванова, Нарек Мартиросян и Виктория Локтева-Добрынина. В широкий прокат картину выпустит компания "Атмосфера кино".

"Хозяйка медной горы" - одно из моих любимых произведений Павла Бажова. Оно не только очень кинематографично с точки зрения визуализации, но и имеет в основе захватывающий многослойный сюжет. Надеюсь, наше приключение по миру сказок Бажова сможет порадовать зрителя", - сказал Дишдишян.

Хозяйка медной горы - персонаж легенд уральских горняков, мифический образ духа-хозяйки Уральских гор, созданный Бажовым. "Медная гора" - неофициальное название Гумёшевского медного рудника.