На Урале фестиваль Ural Music Night собрал музыкантов из восьми стран

В этом году Екатеринбург отмечает 300-летие, организаторы посвятили мероприятие городу и его юбилею

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Крупнейший на Урале музыкальный фестиваль Ural Music Night собрал в пятницу несколько тысяч музыкантов из России, Индии, Сербии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, ЮАР и Грузии на 100 сценах в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

"Могут принимать участие музыканты только из дружественных нам стран. [Но] у нас все равно артисты со всего мира", - подчеркнул директор фестиваля Евгений Горенбург на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС, уточнив, что в Ночи музыки принимают участие коллективы из Индии, Сербии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, ЮАР и Грузии.

Как поделился с журналистами фолк-музыкант из Индии Тарун Дхами, масштаб фестиваля - порядка 3 тыс. музыкантов и тысячи посетителей - дает артистам хорошую возможность проявить себя. "Это может стать прекрасным примером для других городов сделать нечто подобное в таком же гигантском масштабе, когда практически целый город становится музыкальным", - считает он.

Среди исполнителей фестиваля в этом году Валерий Сюткин, IOWA, Тося Чайкина, Юлия Чичерина, Вадим Самойлов, Billy`s Band, Dose, Максим Свобода, Кристина Кошелева, Тимур Шаов и многие другие. "[В том числе] много новых участников, новых имен. <…> Я надеюсь, что потом кто-то скажет, что [его] открытие произошло именно здесь, на Урале, в Екатеринбурге, во время проведения Ночи музыки", - сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В этом году Екатеринбург отмечает 300-летие, и организаторы посвятили фестиваль городу и его юбилею. Как подчеркнул начальник управления культуры администрации города Илья Марков, для Екатеринбурга этот фестиваль уже стал визитной карточкой. Музыканты приготовили для слушателей ряд сюрпризов - так, Billy`s Band выступит в обновленном составе, представив песни из нового альбома. "На первой площадке мы представим в основном громкую, блюзово-роковую программу, куда войдут все основные хиты группы Billy`s Band последних 20 лет вот в таком новом звучании, которое теперь мы получили благодаря нашему новому гитаристу Марку Ковалевскому, <…> [а также] у нас премьера в Екатеринбурге: мы сыграем как минимум три новые песни, которые мы только что записали - выпускаем новый альбом", - уточнил фронтмен группы Билли Новик.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль. Традиционно на нем представляют практически все направления музыки - от классики, джаза, фанка, этнической и народной музыки, рока, инди, поп-музыки, электроники до металла и городского шансона. В 2023 году фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов.