В Тверском императорском дворце открыли выставку общества "Русский мир"

В экспозицию вошли 60 картин - треть коллекции, созданной с момента основания сообщества в 2000 году

ТВЕРЬ, 23 июня. /ТАСС/. Три московских художника из творческого объединения "Русский Мир" в пятницу впервые представили в Тверском императорском дворце итоги работы за 23 года. Выставку открыл полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и глава региона Игорь Руденя, передает корреспондент ТАСС.

"Это одно из самых долгоживущих объединений, скоро четверть века будет. Чтобы добраться сюда с выставкой, понадобилось пройти через Московский кремль, Мюнхен, Ватикан <...> Это настоящее большое искусство", - сказал Щеголев.

Как отметил один из авторов выставки, художник Николай Анохин, это первая итоговая выставка, в работах представлена в том числе тема Тверской земли, на полотнах изображены Академическая дача под Вышним Волочком, окрестности Максатихи и волжские просторы близ Калязина. В экспозицию вошли 60 картин - треть коллекции, созданной с момента основания сообщества в 2000 году. Живописные произведения представили три московских художника: Николай Юрьевич Анохин, Илья Александрович Каверзнев и Николай Николаевич Третьяков. "Сегодня можем рассказывать, что художники <…> продолжают то дело, которое начинали Левитан, Сорока, описывая просторы центральной России <…> Через их произведения мы и подрастающее поколение будут складывать память и историю, о том, как живет, жила и будет жить наша российская земля", - сказал Игорь Руденя.

Выставочный проект создан Тверской областной картинной галереей и творческим объединением "Русский мир" при поддержке правительства Тверской области. Содружество "Русский мир" появилось в 2000 году, когда в галерее "Неллия" в Риге состоялась выставка живописи московских художников. Творческое кредо союза - продолжение классических традиций живописи, не поврежденных агрессивным воздействием антикультуры последнего времени. Выставки творческого объединения "Русский мир" проходили в том числе в Третьяковской галерее, Приказной палате Псковского историко-художественного музея-заповедника, 14-м корпусе Московского Кремля, музее "Коломенское", а также в Мюнхене и Ватикане.