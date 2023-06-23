В преддверии XXIII Федерального Сабантуя пройдут концерты, выставки и гастрофестиваль

Основные мероприятия Сабантуя пройдут 30 июня в деревне Кобаново, а также 1 июля в Кемерове

КЕМЕРОВО, 23 июня. /ТАСС/. Праздничные мероприятия в преддверии XXIII Федерального и III Международного шахтерского Сабантуя начались в Кузбассе в пятницу. В рамках фестиваля запланированы концерты, выставки кукол и национальных костюмов и соревнования по традиционной татарской национальной борьбе, сообщил ТАСС в пятницу губернатор Сергей Цивилев.

"Совсем скоро Кузбасс станет центром празднования Федерального Сабантуя и третьего Шахтерского Сабантуя. Они объединят людей из разных уголков страны и вновь станут поводом узнать свою страну и культурные традиции соседей. В преддверии основных торжеств в городах и районах Кузбасса начались первые праздничные мероприятия", - сказал Цивилев.

В министерстве культуры и национальной политики Кузбасса уточнили, что 23 июня в Новокузнецком районе прошел детский "Сабантуй" с различными спортивными играми. А в Мариинске мастерицы Центра национальных культур и ремесел открыли творческую мастерскую, где провели мастер-класс по изготовлению национального сувенира "Тюбетейка".

24 июня в Музее татарской культуры в Новокузнецке состоится День открытых дверей, где желающие смогут рассмотреть костюм казанской царицы Сююмбике, полюбоваться уникальными орнаментами самотканых полотенец и заглянуть в комнату татарского быта. В поселке Елань пройдет межнациональный праздничный концерт "Сабантуй собирает друзей!", где прозвучат песни на русском, татарском, узбекском и других языках. Также будет организована дегустация национальных восточных и татарских блюд, а также выставка кукол в национальных костюмах.

В Юргинском районе пройдет "Сабантуй на земле Юргинской", где посетителям расскажут о национальных татарских играх, забавах и конкурсах. Желающие смогут принять участие в татарской национальной борьбе корэш. Также в Мариинске запланировано театрализованное представление "Эхо Сабантуя", основанное на традициях праздника и знакомстве с обрядами и народным песенным фольклором.

Основные мероприятия посвященные XXIII Федеральному и III Международному шахтерскому Сабантую пройдут 30 июня в деревне Кобаново, а также 1 июля в Кемерове. В рамках празднования запланированы конноспортивные соревнования, выставка татарских подворий, фестиваль барбекю мотопробег с флагом Сабантуя и концерт мастеров искусств Татарстана и Кузбасса. Завершится фестиваль массовым театрализованным действием с участием творческих коллективов Кузбасса, Татарстана и регионов Сибири, гастрофестивалем "Наследие вкуса" и национальным шоу "Россия".