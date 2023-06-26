В КЧР на 10 локациях пройдет масштабный фестиваль "Притяжение"

Мероприятие будет идти месяц с 11 августа по 10 сентября

ЧЕРКЕССК, 26 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Притяжение-2023" пройдет в Карачаево-Черкесии (КЧР) с 11 августа по 10 сентября. Мероприятие будет организовано на десяти локациях и представит гостям концерты, выставки, велозабеги, ярмарки народных промыслов, гастрофест, выступления спортсменов и фестиваль воздушных шаров, сообщил в понедельник ТАСС министр туризма и курортов региона Расул Текеев.

"Особенностью фестиваля "Притяжение" станет масштаб и уникальность его событий, а также месячная продолжительность с проведением мероприятий исключительно по уик-эндам на 10 различных локациях региона, включая курортные зоны. Сегодня событийный туризм входит в число эффективнейших инструментов привлечения туристов в регион. Ведь туризм - это, прежде всего, эмоция, и я убежден, что насыщенная программа фестиваля подарит незабываемые эмоции как туристам, так и жителям нашей республики", - сказал министр.

По его словам, фестивальная площадка стартует с 11 августа на всесезонном курорте "Архыз", где для гостей фестиваля на протяжении двух дней будет организован концерт электронной музыки. На территории туркомплекса "Медовые водопады" пройдут выставка лошадей, ярмарка народно-художественных промыслов и фестиваль воздушных змеев. Гости также смогут увидеть стадо редких южноамериканских альпак и попробовать национальные блюда в зонах питания.

Кульминационным событием площадки станет первый в Карачаево-Черкесии фестиваль воздушных шаров. Днем любители экстрима смогут подняться в воздух на аэростатах и увидеть горные пейзажи с высоты птичьего полета, а вечером стать очевидцами уникального музыкально-светового шоу воздушных шаров. На территории парка "Зеленый остров" в Карачаевске будет представлена выставка работ, созданных молодыми художниками при помощи нейросети, также состоятся показательные выступления именитых и начинающих спортсменов и концерт с участием популярных артистов. Любители активного отдыха смогут присоединиться к пешему переходу на перевал Эпчик на территории курорта Теберда или к велозабегу "Архыз-Черкесск".

Черкесск выступит площадкой для центральных событий "Притяжения-2023". Туристский квест на территории городского парка раскроет участникам этнические особенности республики, популяризируя сохранение традиций и вековых ценностей народов КЧР. Далее пройдет выставка национальных подворий народов республики, будут организованы мастер-классы по народно-художественным промыслам. Вкуса мероприятию добавит гастрономический фестиваль с разнообразием национальных блюд, а праздничного настроения - концерт с участием популярных звезд. Завершится фестиваль "Притяжение-2023" красочным фейерверком.

Фестиваль "Притяжение-2023" пройдет в Карачаево-Черкесии с 11 августа по 10 сентября. Мероприятие организовано Министерством туризма и курортов КЧР при поддержке Министерства экономического развития РФ и содействии организации "Карачаево-Черкесия туризм" по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства".