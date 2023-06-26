Минкультуры внесет изменения в правила программы "Пушкинская карта"

В частности, предусматривается внедрение единого билетного оператора

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Минкультуры РФ предлагает усовершенствовать правила программы "Пушкинская карта". Пользователей хотят уведомлять об изменениях в проведении мероприятий, в случае их отмены возвращать деньги за билеты без дополнительных заявок, а также появится единый билетный оператор, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства.

Соответствующие проекты постановлений подготовлены Минкультуры России совместно с Минцифры России и Минфином России.

"Для улучшения обслуживания пользователям будут поступать уведомления об изменении времени, даты и места проведения мероприятия либо о его отмене. Возврат денежных средств за билеты в случае отмены мероприятия предлагается осуществлять без дополнительных заявок от пользователя. Кроме этого, предусматривается внедрение единого билетного оператора для усовершенствования технологического процесса", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Минкультуры, также будет усовершенствован процесс покупки и контроля билета, для этого предлагается использовать специальные информационные сервисы. А для подтверждения личности владельца карты, предъявившего билет для прохода на культурное мероприятие, в отдельных регионах предлагается провести эксперимент по использованию динамических QR-кодов.

Кроме того, проект постановления предлагает расширить требования к заявкам организаций культуры, а также критериям отбора мероприятий. В частности, они должны будут соответствовать основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Также устанавливаются дополнительные требования к организациям культуры - регистрации их в качестве юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере культуры, наличию материально-технических ресурсов для оказания услуг и обеспечению открытости информации об организации.

"Также Минкультуры подготовлен проект постановления, которым предусмотрено внедрение нового механизма предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат, который предусматривает возможность участия в программе "Пушкинская карта" нескольких кредитных организаций в качестве операторов. До момента отбора кредитных организаций оператором программы является АО "Почта банк", - добавили в министерстве.