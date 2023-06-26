Дальневосточный фестиваль "Мариинский" впервые пройдет в новом формате - летом и осенью

В программе фестиваля - балеты "Дон Кихот" и "Жизель"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Восьмой Международный дальневосточный фестиваль "Мариинский" пройдет в нынешнем году в новом формате - летом и осенью. Программу первой части праздника объявила пресс-служба Мариинского театра.

"Первая, летняя часть ежегодного музыкального фестиваля пройдет с 22 по 27 июля, а продолжится он уже осенью - афишу дополнит оперная программа, которая будет объявлена особо. Жители и гости Дальнего Востока увидят лучшие образцы классического репертуара Мариинского театра с участием уже полюбившихся артистов и новых звезд труппы из Санкт-Петербурга", - рассказали в пресс-службе.

В программе фестиваля - балеты "Дон Кихот" и "Жизель". На сцену выйдут ведущие артисты труппы и молодые солисты Мариинского театра Оксана Скорик, Андрей Ермаков, Елена Евсеева, Александр Сергеев, Евгений Коновалов, Александра Хитеева, Анастасия Лукина, Никита Корнеев, Мария Буланова и Руслан Стенюшкин.

В оперной афише - русская классика "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, "Царская невеста", "Сказка о царе Салтане" и "Снегурочка" Николая Римского-Корсакова, "Мазепа" Петра Чайковского. Также прозвучат творения итальянских мастеров - "Паяцы" Руджеро Леонкавалло , "Травиата" и "Риголетто" Джузеппе Верди, "Тоска" Джакомо Пуччини.

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