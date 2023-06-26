С фасада переименованного драмтеатра в Харькове убрали упоминание о Пушкине

Переименовать Харьковский академический русский драматический театра имени Пушкина в Харькове удалось в декабре 2022 года лишь с четвертой попытки

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Упоминание о поэте Александре Пушкине убрали с фасада здания Харьковского академического драматического театра, который ранее носил его имя. Об этом сообщила директор театра Елена Ткаченко.

"Имя российского писателя официально убрали из названия театра еще в конце прошлого декабря, но только сейчас демонтировали вывеску на фасаде здания", - приводит ее слова издание "Общественное". По словам Ткаченко, промышленных альпинистов для этой работы наняли сами работники театра. Издание приводит фото, на котором видно, что с фасада здания демонтировали имя Пушкина и слово "русский", которое также ранее входило в название театра.

Переименовать Харьковский академический русский драматический театра имени Пушкина в Харькове удалось в декабре прошлого года лишь с четвертой попытки. Тогда по решению депутатов горсовета из названия были убраны слово "русский" и имя Пушкина. Постановление несколько раз не набирало достаточного количества голосов, а в ходе одного из заседаний отсутствовал кворум.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что власти планируют изменить порядка 400 названий улиц и других топонимов, связанных с Россией.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тысячи монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В последнее время украинские власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией. По всей Украине демонтируются памятники, переименовываются улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, а также убираются упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне.