Фестиваль "Мариинский" на Приморской сцене откроется балетом "Раймонда"

Первая часть музыкального фестиваля пройдет с 22 по 27 июля

ВЛАДИВОСТОК, 27 июня. /ТАСС/. Балет "Раймонда" покажут на открытии VIII Международного дальневосточного фестиваля "Мариинский" во Владивостоке 22 июля, сообщает во вторник пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.

"Объявлена программа первой части VIII Международного дальневосточного фестиваля "Мариинский" (Владивосток). В этом году масштабное событие пройдет в новом формате. С 22 по 27 июля состоится первая, летняя часть ежегодного музыкального фестиваля, а продолжится он уже осенью - афишу дополнит оперная программа, которая будет объявлена особо. 22 и 23 июля фестиваль откроется премьерой прошедшего сезона Приморской сцены - балетом Александра Глазунова "Раймонда" в редакции Эльдара Алиева", - сообщает пресс-служба.

В программе также балеты "Дон Кихот" Людвига Минкуса и "Жизель" Адольфа Адана.

Фестиваль откроет и новый сезон Приморской сцены Мариинского театра. В оперной афише начала сезона значится "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, "Царская невеста", "Сказка о царе Салтане" и "Снегурочка" Римского-Корсакова, "Мазепа" Петра Чайковского. Кроме того, прозвучат классические итальянские оперы "Паяцы" Руджеро Леонкавалло, "Травиата" и "Риголетто" Джузеппе Верди, "Тоска" Джакомо Пуччини, "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта, "Летучая мышь" Иоганна Штрауса.

Балетными спектаклями нового сезона станут "Жизель" Адана, "Раймонда" Глазунова, "Лебединое озеро" Чайковского, "Дон Кихот" и "Баядерка" Минкуса. Отмечается, что в этом сезоне продолжится чествование Сергея Рахманинова в год 150-летия со дня его рождения. Симфонический оркестр Приморской сцены под управлением Павла Смелкова готовит новую программу, которая будет представлена 5 августа.