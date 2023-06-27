В Екатеринбурге Музей камнерезного искусства виртуально представит экспонаты спецхранения

В департаменте информационной политики региона отметили, что после оцифровки экспозиция станет доступна для всех

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Экспонаты отдела специального хранения Музея камнерезного искусства в Екатеринбурге будут представлены на виртуальной экспозиции в рамках нацпроекта "Культура" к концу года. Для этого ведется оцифровка предметов искусства, сообщили во вторник в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Музей истории камнерезного и ювелирного искусства в рамках нацпроекта "Культура" готовит виртуальную выставку экспонатов отдела специального хранения "Золотая кладовая". Сейчас экспозиция доступна к посещению только с экскурсоводом по записи, а после оцифровки уникальными предметами коллекции сможет полюбоваться каждый желающий. Познакомиться с "Золотой кладовой" можно будет на цифровой платформе "Артефакт". <…> Ожидается, что виртуальная экскурсия появится <...> к концу 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на виртуальной выставке можно будет увидеть малоформатную каменную пластику Карла Фаберже, миниатюрные яйца-подвески в технике горячей эмали, древнерусскую шейную гривну, платиновые, золотые, картежные монеты, итальянскую микромозаику викторианской эпохи с видами античных архитектурных памятников. Как уточнили в департаменте, виртуальная выставка создается в ответ на запрос туристов.