Кинофестиваль "Западные ворота" продолжат проводить в международном формате

Организаторы переориентировались на государства Азии

ПСКОВ, 27 июня. /ТАСС/. Организаторы международного кинофестиваля "Западные ворота", который пройдет в Пскове в начале июля, несмотря на санкции в отношении России, смогли сохранить его статус и привлечь к участию картины из некоторых стран, переориентировавшись на государства Азии, сообщил во вторник журналистам программный директор кинофестиваля Алексей Дунаевский.

"Хочу признаться, в прошлом году не знал, куда смотреть. На втором фестивале в Пскове были отработаны четкие модели - многолетние связи со Скандинавией и многолетние связи с Польшей. Плюс поддержка всех консульств в этом отношении. Это все рухнуло, стал смотреть в сторону Средней Азии. Удалось <...> создать полноценную международную программу. Это была задача для меня тяжелая и азартная", - сказал Дунаевский.

Он также отметил, что в кинофестивале в этом году примет участие кинокартина из Израиля. "Откликнулось консульство Израиля, с которым мы имели переговоры, и они настолько воодушевлены фильмом о псковском кинофестивале, который мы им прислали, что сам генеральный консул приедет сюда представлять свои картины. Это будет вечер израильского кино в воскресенье", - уточнил программный директор фестиваля.

Фильмы из других стран и регионов

Дунаевский также сообщил, что на международном кинофестивале будет впервые представлено индийское современное кино, зрители увидят один из самых кассовых фильмов этой страны за последние годы. Как уточнил генеральный продюсер кинофестиваля Эдуард Пичугин, эта картина входит в рейтинг 10 самых популярных фильмов на планете и является одним из самых кассовых фильмов прошлого года. По оценке организаторов кинофестиваля, интерес к индийскому кино среди жителей России в настоящее время на высоком уровне.

"В Санкт-Петербурге мне легче этим заниматься, потому что фестиваль Open India был регулярным. На последние два меня пригласили отборщиком и изготовителем каталога. Я удивился, насколько у меня самого искаженное представление об индийском кино сегодняшнего дня. Оказывается, что Индия давно переориентировалась, и Болливуд не является ведущим направлением индийского кино. Да и Мумбаи не являются главным центром, уже в Калькутте и в Мадрасе главные киностудии Индии, и там производится кино совершенно европеизированное, которое продается на кинорынках в первую очередь", - пояснил Дунаевский.

Кроме того, организаторы представят в Пскове четыре картины из Южной Кореи. "Они отмечены все рекордами посещаемости в Южной Корее. Я убиваю двух зайцев, потому что в России возникло искаженное представление о южнокорейском кино. Мы знаем трех режиссеров, которые получают премии на крупнейших кинофестивалях, и все. Но в самой Корее эти три режиссера погоды не делают. Поэтому мы покажем картины, которые дадут представление о южнокорейском кинематографе", - сказал Дунаевский.

Планируется организовать показ кинофильма из Ирана, также среди участников - фильмы из ряда регионов России, которые представлены на форуме впервые. "Новые регионы: Тува, Башкортостан и Бурятия. Там всплеск кинематографической активности, и нам бы хотелось, чтобы в Пскове об этом знали. В Татарстане выпускается 13 фильмов в год, полнометражных, игровых. Это столько же, сколько в Финляндии", - пояснил Дунаевский.

О кинофестивале

Кинофестиваль "Западные ворота" пройдет в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. В основную конкурсную программу включены семь кинокартин из Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. Оценивать фильмы будет профессиональное жюри. В итоге зрители путем всеобщего голосования назовут обладателя Гран-при фестиваля.