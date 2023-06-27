Гости фестиваля "Славянский берег" смогут погрузиться в атмосферу Новгорода IX века

Мероприятие будет проходить с 7 по 9 июля

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 июня. /ТАСС/. Межрегиональный фестиваль культуры и быта "Славянский берег" в Новгородской области даст возможность гостям погрузиться в жизнь Древней Руси IX-XII веков. В течение трех дней, с 7 по 9 июля, пройдут концерты фолк-музыки, танцы, спектакли, мастер-классы по народному творчеству и ремеслам, народные игры, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства культуры области.

"Фестиваль пройдет в музее под открытым небом "Славянская деревня X века", на живописном берегу реки Мста. Посетителям будет предложена развлекательная, активная и культурная программа. "Славянский берег" сочетает в себе историческую реконструкцию, музыкальную программу, показ народных костюмов "театр славянской моды", потешные славянские игры, мастер-классы по раннесредневековым ремеслам. Фестиваль также порадует гостей вкусной натуральной пищей", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в Минкультуры региона, участники фестиваля смогут примерить старинное вооружение, облачиться в костюмы и головные уборы Древней Руси, сразиться на мягком оружии, которое используется при тренировке бойцов, а также поиграть в славянские игры, создать неповторимое изделие своими руками на мастер-классе, послушать этническую и фольклорную музыку. Для детей будет организовано театрализованное представление, а также театр теней, аттракционы и забавы. А в вечернее время у гостей фестиваля будет возможность принять участие в огненно-барабанном шоу, хороводах и танцах вокруг костра.