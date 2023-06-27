В Кенозерском нацпарке Поморья появится археологический музей

Открытие общественно-культурного центра запланировано на 2025 год

ТАСС, 27 июня. Археологический музей появится на территории Кенозерского национального парка в Архангельской области. Экспозиция расскажет о Кенозерье через археологические находки XIX, XVII и XVI веков, сообщает пресс-служба национального парка во вторник.

"При создании музея акцент планируется сделать на географической и климатической составляющих Кенозерья: очень важно понимать, как и почему люди выбирали места для расселения на этой территории. Экспозиция будет построена на истории адаптации человека к жизни в этой местности. Экспонаты помогут понять, почему в определенный период люди в Кенозерье охотились, а потом их основным занятием стала рыбная ловля", - отмечается в сообщении.

Обыденные предметы быта, например, серпы, предстанут в исторической ретроспективе, и можно будет увидеть, что древнейшие орудия быта дошли до наших дней в первозданном состоянии.

Посетители музея также увидят предметы церковной археологии: например, документы Кенского монастыря, единственные носители памяти о нем. Будет представлена археология жилища: древние фрагменты построек. Кроме того, в музее появится макет древней берестяной лодки - символа Кенского Волока. Открытие общественно-культурного центра запланировано на 2025 год.