Финалистами конкурса Чайковского стали восемь музыкантов из Европы и Азии

В третий тур прошли участники из Франции, Казахстана, России и Китая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Восемь музыкантов по специальности "медные духовые" из Франции, Казахстана, России и Китая прошли в III тур XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского. Результаты огласило во вторник жюри по этой специальности.

"По решению членов жюри в III тур конкурса переходят валторнист Шарль Ределле из Франции, казахстанский трубач Жасулан Абдыкалыков, валторнист Чжичэн Цзинь из Китая и пятеро россиян: трубачи Алексей Иванов, Семен Саломатников, Степан Бачевич, тубист Вильнур Самигуллин и валторнист Всеволод Трухачев", - сообщила пресс-служба конкурса.

Два лучших участника II тура, определенные жюри конкурса и не прошедшие в III тур, российский тромбонист Андрей Андресюк и южнокорейский трубач Мин Ким Тон, награждаются дипломами и поощрительной премией в размере $1 000.

Три лучших концертмейстера награждаются дипломами и поощрительной премией в размере $1 000: Полина Григорьева (Россия), Чжан Син (Китай), Ха Чен Чхан (Южная Корея).

Во II туре по специальности "медные духовые", который проходил с 26 по 27 июня в Академической капелле Санкт-Петербурга, приняли участие 17 конкурсантов.

Финальный тур конкурсных прослушиваний, в котором участники будут играть с оркестром, пройдет 29 июня в Концертном зале Мариинского театра.