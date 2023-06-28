В Калининграде пройдет форум регионального кино

Он соберет представителей из России, Азербайджана, Италии и Кыргызстана

КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Форум регионального кино "Новый вектор" соберет в Калининграде и Светлогорске более 200 представителей 40 регионов России и зарубежных стран. С 28 июня по 1 июля участники обсудят пути развития кино в регионах, представят проекты региональных киностудий, сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

"Форум соберет на своей площадке более 200 представителей киноиндустрии из 40 субъектов РФ, а также Азербайджана, Италии, Кыргызстана, Узбекистана и других стран. Ключевая цель - расширение практики децентрализации российского кинопроизводства и обсуждение проблем и возможностей кинематографа в регионах РФ. Открытие состоится 28 июня в Калининграде в кинотеатре "Заря", - сообщили в пресс-службе.

В рамках форума в Светлогорске состоится бесплатный показ более чем 50 фильмов. В программе "Фильмы Фонда поддержки регионального кинематографа" (ФПРК) зрителям будут представлены 29 документальных короткометражных фильмов и пять альманахов, получивших поддержку ФПРК по итогам конкурса "Россия - взгляд в будущее" в 2022 году. В рамках программы "Новое региональное кино" зрители увидят наиболее яркие картины российских кинематографистов, снятые в различных уголках страны. Фильмом открытия форума станет "Чудомобиль" Валентины Коровниковой, герои которого - артисты петербургских театров, решившие создать "Чудомобиль детям" - благотворительный проект для детей из детских домов, интернатов и хосписов. На протяжении шести лет "чудомобиль" каждый год выезжает в детские дома. Артисты играют спектакль и дарят подарки детям.

В дни работы форума пройдут презентации новых проектов Союза кинематографистов России и Фонда поддержки регионального кинематографа - Международного Каспийского кинофорума, фестиваля регионального кино о туризме и конкурса социальных видео "Хорошая история". В рамках образовательной программы будет работать сценарная лаборатория "Формула пути. Калининград". Состоится представление проектов 16 региональных киностудий от Мурманской и Архангельской областей до Пермского края, Якутии и Краснодарского края и их презентация. Пройдет мастер-класс Roskino Academy.

Ключевым событием форума станет конференция региональных кинокомиссий с пленарным заседанием "Возможности и ограничения регионального кинематографа". Участники обозначат основные задачи развития регионального кинематографа на среднесрочную и долгосрочную перспективы как с позиций федеральных и региональных органов государственной власти, так и непосредственных участников кинопроцесса.

О форуме

Форум пройдет при поддержке Минкультуры России, правительства Калининградской области и Президентского фонда культурных инициатив. Организаторами выступили Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, правительство Калининградской области, кинокомиссия Калининградской области, АНО "Фестивальная дирекция" региона. Партнеры: Роскино и Ассоциации продюсеров кино и ТВ.