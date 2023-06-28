Более 100 заявок о съемках фильмов поступило в кинокомиссию Подмосковья с начала 2023 года

В частности, сейчас с участием народного артиста РФ Юрия Стоянова в Одинцовском и Ленинском городских округах проходят съемки криминальной комедии "Артист"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Свыше 100 заявок о проведении съемок фильмов на территории Московской области поступило в региональную комиссию с начала 2023 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"На территории Подмосковья ежегодно проходят съемки большого количества фильмов и сериалов. С начала года в кинокомиссию Московской области поступило более 100 заявок о проведении съемок фильмов", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, в настоящее время с участием народного артиста РФ Юрия Стоянова в Одинцовском и Ленинском городских округах проходят съемки криминальной комедии "Артист" (кинокомпания "Старт продакшн"). На территории Красногорска, Королева, Химок, Ленинского городского округа и Балашихи проходят съемки многосерийного фильма "Некрасивая подружка" производства кинокомпании "ЭФ продакшн". В Подольске снимают детектив "Тверская. Любой ценой".