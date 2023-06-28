Нижегородский театр оперы и балета представил в Перми премьеру оратории Генделя

Премьера состоялась в рамках Дягилевского фестиваля

ПЕРМЬ, 28 июня. /ТАСС/. Нижегородский государственный академический театр оперы и балета представил на Дягилевском фестивале в Перми в среду премьеру оратории Георга Фридриха Генделя "Триумф Времени и Разочарования", передает корреспондент ТАСС.

"В последние годы "Триумф Времени и Разочарования" регулярно исполняется в России. Труппа Нижегордского государственного академического театра оперы и балета представляет новую версию. Музыкальный руководитель и дирижер постановки - один из ведущих российских специалистов по старинной музыке Дмитрий Синьковский. Режиссер - Елизавета Мороз, выпустившая в начале года свою интерпретацию оперы "Кармен" на сцене Нижегордской оперы", - рассказали в пресс-службе Дягилевского фестиваля.

"Триумф Времени и Разочарования" - первая оратория Генделя, которую он сочинил во время поездки по Италии. Тогда в Риме действовал папский запрет на оперы, в моде были оратории, отличавшиеся от опер разве что морализирующими сюжетами. Такой сюжет и предложил Генделю кардинал Бенедетто Памфили. По сюжету, юная Красота стремится к удовольствиям, поощряемая Наслаждением, но Время и Разочарование наставляют ее на истинный путь. Наслаждение объявляется Врагом Истины, подлинную его сущность в оратории демонстрирует "угловатая" и диссонантная музыка в некоторых ариях. Красота выбирает небесную благодать и соглашается постричься в монашество и претерпеть наказание за свой гедонизм. В финальной арии она созерцает Вечность и размышляет о смерти, эфемерной природе удовольствия и тщете всего сущего. В видении же постановщиков Красота в конце слепнет и умирает.

"Гендель сочинял ораторию, находясь на пике музыкальной фантазии и изобретательности. Музыка "Триумфа" настолько пронизана чувственностью, что, по сути, опровергает концепцию смиренного отказа от наслаждений, которую призвана иллюстрировать. Это неистовое, полное живой энергии, виртуозное и предельно требовательное к исполнителям сочинение", - отметили в оргкомитете Дягилевского фестиваля.

О фестивале

Дягилевский фестиваль проходит в этом году в течение 11 дней - с 22 июня по 2 июля. Программа включает симфонические и камерные концерты, оперные постановки, экспериментальные перформансы, а также концерты классической и альтернативной музыки. Главным событием фестиваля станет премьера постановки на музыку двух сочинений Игоря Стравинского: мелодрама "Персефона" и Симфония псалмов, в которой объединятся пение и декламация, танец и пантомима, видеоинсталляции и перформативные практики. В постановке примут участие оркестр, хор и танцевальная труппа musicAeterna под руководством режиссера Анны Гусевой и музыкального руководителя и дирижера Теодора Курентзиса. Премьерные показы состоятся 1 и 2 июля в Доме Музыки на "Заводе Шпагина".

Организатором Дягилевского фестиваля 2023 года является Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив. В 2023 году фестиваль проводится в рамках празднования 300-летия Перми при поддержке Министерства культуры Пермского края.

В столице Прикамья Дягилевский фестиваль проходит с 2003 года. Фестиваль является одним из крупнейших музыкальных форумов в России, он стремится укреплять и развивать традиции выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева. Инициатором первого Дягилевского фестиваля в России выступил Пермский театр оперы и балета, поскольку именно в Перми прошло детство Сергея Дягилева и именно здесь находится единственный в мире Дом-музей импресарио. Сейчас художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис.